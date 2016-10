Dritter Stopp: Columbus: 850.000 Einwohner. Mikrobrauereien: 32. Anteil der Bürger zwischen 25 und 35: 29,5 Prozent. Donald Trump führt laut einer aktuellen Umfrage in Ohio mit 46 Prozent vor Hillary Clinton mit 42 Prozent. Noch 11 Tage bis zur Wahl. Lesen Sie alle Teile der Serie hier.

Der letzte Titel ist schon eine Weile her. 2008 gewann die Columbus Crew die Meisterschaft. Hat nur niemanden wirklich interessiert. Die Crew spielt Fußball in Ohios Hauptstadt. Nicht Baseball, nicht Football oder Basketball, nicht mal Eishockey. In keiner Sportart, die in den USA etwas zählt, kann Columbus mithalten. Bleibt nur Fußball.

Das passt zum Image der Stadt, Spitzname: größte Kleinstadt Amerikas. Durchschnittlich, fast ein bisschen langweilig. Einer dieser Orte in den Flyover States eben, die Amerikaner im Flugzeug auf dem Weg von Küste zu Küste überfliegen. Auf keinen Fall eine Stadt, die weit oben auf der Liste steht, wenn Millennials nach der Uni nicht nur einen Job suchen, sondern auch einen Platz, der erst einmal bleibt.

Doch je unerschwinglicher das Leben in New York, San Francisco, Portland oder Austin wird, desto attraktiver werden Städte wie Columbus, in denen die Lebenshaltungskosten vergleichsweise niedrig sind. Und da nicht immer nur Geld Entscheidungen bestimmt, hat die Stadt einiges unternommen, um ihre Instagramfähigkeit zu steigern.



"Lifeincbus" heißt eine Kampagne, mit der gezielt Menschen zwischen 25 und 35 angezogen werden sollen. In Washington, D.C. und Chicago werden seit zwei Jahren Anzeigen geschaltet, Männer mit Bärten werben in weichgezeichneten Bildern für das coole Leben in Columbus. Mehr als 500.000 Menschen werden laut Prognosen bis 2050 in die Region ziehen.



Das Franklinton-Graffiti ist an die Rückfront der ehemaligen Porzellanfabrik gesprüht, in der jetzt 400 W Rich Street untergebracht ist. © Maddie Mc Garvey für ZEIT ONLINE

Franklinton ist eines der Viertel, in denen zwischen baufälligen Häusern Mikrobrauereien, Galerien und Bars entstehen und sich Künstler, Start-up-Unternehmer und Entwickler in ehemaligen Fabriken einen gemeinsamen Arbeitsraum geschaffen haben.

Die Hochhäuser Downtowns sind hinter der Eisenbahnbrücke in Sichtweite, dort, wo sich die Idea Foundry und 400 West Rich Street auf der Enge eines Straßenblocks treffen. Zach Henkel arbeitet im 400 W Rich. Früher war das lang gezogene Gebäude eine Porzellanfabrik. Heute ist es Bar, Galerie, Schaffensraum, Eventlocation. Wer in Columbus cool heiraten will, tut es hier. Seit März ist jedes Wochenende ausgebucht.

Unter hohen Decken mit Stahlträgern wird hinter der Bar teurer Gin der lokalen Destillerie zum Ja-Wort ausgeschenkt. Vom leicht abgestanden Charme des Mittleren Westens mit beigefarbenen Teppichen und klobigen Holzmöbeln ist nichts zu spüren. Henkel hat die Bar selbst gebaut, das Muster ist dem Stadtplan von New Orleans nachempfunden, an der Wand hängt eine Schaltanlage von 1944.