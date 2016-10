Inhalt Seite 1 — Trump könnte 18 Jahre lang keine Steuern gezahlt haben Seite 2 — Vorkämpfer der Mittelschicht Auf einer Seite lesen

Nicht mal eine Woche ist es her, da beklagte Donald Trump noch den furchtbaren Zustand von Amerikas Straßen, Krankenhäusern, Schulen und Flughäfen. "Wir sind zu einem Dritte-Welt-Land geworden" – so formulierte es der Milliardär im TV-Duell mit seiner Rivalin Hillary Clinton am vergangenen Montag. Ein Blick in seine Steuerunterlagen legt nun nahe: Er selbst könnte dazu beigetragen haben, dass die öffentliche Infrastruktur in den USA seit Jahrzehnten chronisch unterfinanziert ist.

Denn während Trump sich bislang beharrlich weigert, Details über seine privaten Finanzen zu veröffentlichen, hat die New York Times nun Teile seiner Steuererklärung zugespielt bekommen. Die Dokumente belegen, dass Trump im Jahr 1995 nach diversen Pleiten seiner Casinos in Atlantic City Verluste in Höhe von 916 Millionen US-Dollar anmeldete. Eine Ausnahme im amerikanischen Steuer-Gesetz hätte es ihm offenbar erlaubt, über einen Zeitraum von 18 Jahren keine Abgaben auf sein Einkommen zu zahlen.

Ob Trump die Klausel tatsächlich auch angewendet hat, ist bislang nicht bekannt. Doch hat der Immobilien-Mogul in der Vergangenheit immer wieder damit geprahlt, über Jahre legale Schlupflöcher ausgenutzt zu haben, um seine Steuerlast zu drücken. "Das zeigt, wie schlau ich bin", antwortete er noch am vergangenen Montag, als seine Konkurrentin ihm während der TV-Debatte vorwarf, jahrelang keine Abgaben auf sein Einkommen gezahlt zu haben.



Absender: Trump Tower

Der Anwalt, der einen Teil der Steuererklärungen im Jahr 1995 unterzeichnet hatte, bestätigte gegenüber der New York Times die Echtheit der Dokumente. Wer die Unterlagen an die Zeitung geschickt hat, ist nicht bekannt. Offenbar war als Absender der Trump Tower angegeben – der 58-stöckige Wohnturm des Milliardärs im Herzen Manhattans.

Die Papiere sind jedoch nicht vollständig – sie bestehen lediglich aus den ersten Seiten der Steuererklärungen aus drei unterschiedlichen Bundesstaaten. Trotzdem geben die Unterlagen Aufschluss über die gewaltigen Verluste, die Trump durch die Insolvenz seiner Glücksspiel-Tempel im US-Bundesstaat New Jersey und die Pleite seiner Fluggesellschaft angehäuft hat. Für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der sich im Wahlkampf regelmäßig als rundum erfolgreicher Geschäftsmann präsentiert, ist allein das eine Blamage.

Rechtliche Maßnahmen

Entsprechend schnell reagierte der Milliardär auf die Veröffentlichungen: Die Berichterstattung der New York Times sei illegal, die Zeitung beweise dadurch nur, dass sie ein willfähriges Instrument des Clinton-Lagers sei, teilte sein Team in einem Statement mit.