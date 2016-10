Was wird diese Woche wichtig – so heißt das gemeinsame Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.

Es war eine Debatte ganz nach Donald Trumps Geschmack: Kurze Fragen, kurze Antworten, harte Angriffe, Beleidigungen und Beschuldigungen. Die beiden Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten hatten sich zu Beginn nicht einmal die Hand gegeben.

Zwar steht erst in den kommenden Tagen wirklich fest, wie die Kandidaten und die Fernsehdebatte auf die Zuschauer gewirkt haben und wie das die Umfragen beeinflusst. Aber auch beim zweiten TV-Duell hat sich gezeigt, dass Hillary Clinton Trump fachlich überlegen ist. Das wird allerdings nicht reichen. Denn man hat auch erneut gesehen, dass die demokratische Bewerberin nicht so schlagfertig wie ihr Konkurrent ist und nicht wirklich begeistern kann. Und genau das ist das Problem: Es genügt nicht, wenn sich vielen Menschen über Trump ärgern. Clinton muss sehr viele US-Bürger davon überzeugen, am 8. November zur Wahl zu gehen und für sie – die ungeliebte Alternative – zu stimmen, um das Schlimmste zu verhindern. Vor allem, wenn die Umfragen andeuten, dass das Unvorstellbare sowieso nicht eintritt. Wir haben dieses Jahr in Kolumbien und Großbritannien miterlebt, was passiert, wenn die Ja-aber-Wähler nicht zur Abstimmung gehen.

In Leipzig steht kurz nach der Festnahme eines syrischen Terrorverdächtigen eigentlich nur fest, dass er gefasst ist. Die Umstände lassen darauf schließen, dass Jaber A. sich nicht auf ein verzweigtes Netzwerk in Deutschland stützen konnte, wenngleich er mit dem IS in Verbindung gebracht wird und ein mutmaßlicher Mitwisser verhaftet wurde.

Der Vorfall wird die Debatte um die Arbeit der Ermittler, Innere Sicherheit und Flüchtlinge nachhaltig verändern. Dabei kann es durchaus einen Unterschied machen, dass der Verdächtige offenbar von einem Syrer erkannt und an die Polizei übergeben wurde. Haften bleiben wird aber wohl vor allem, dass der Verdächtige Syrer war.

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Eilanträge gegen das Inkrafttreten des Handelsabkommens Ceta. Mehrere Gegner des europäisch-kanadischen Vertrages hatten sie eingereicht, zwei der Anträge gelten als die größten jemals bei dem Gericht eingereichten Bürgerbeschwerden. Das zeigt: Egal wie das Gericht entscheidet, der Widerstand in der Bevölkerung gegen das Freihandelsabkommen ist groß.



