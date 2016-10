Eine Mehrheit der Republikaner hat sich Donald Trumps Manipulationsvorwürfen im Vorfeld der US-Wahl angeschlossen. Fast 70 Prozent der Parteimitglieder sagten einer am Freitag veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge, ein Clinton-Sieg würde durch Wahlfälschung zustande kommen. Nur die Hälfte der befragten Republikaner würde einen Wahlsieg der Demokratin anerkennen. Demokraten zeigten hingegen weniger Vorbehalte gegenüber einem korrekten Ablauf der Wahl.



US-Wahl - Trump polarisiert mit Zweifel an Wahlergebnis Bei der dritten TV-Debatte sorgt Donald Trump mit der Aussage, das Wahlergebnis im Fall einer Niederlage anzufechten, für Aufregung. Seine Kritiker sehen darin ein Eigentor. © Foto: Saul Loeb/Getty Images

Beim letzten TV-Duell der beiden Kandidaten am Mittwoch hatte Donald Trump angekündigt, er werde eine Niederlage möglicherweise nicht anerkennen. Sollte er unterlegen, werde dies an Wahlfälschungen liegen. Einen Beweis dafür erbrachte er nicht. Sein Wahlkampfteam und etablierte Republikaner reagierten genervt bis entschuldigend.

Einzigartig in der jüngeren US-Geschichte

Die Meinungsforscher befragten fast 1.200 US-Bürger vom 17. bis zum 21. Oktober. "Die Republikaner machen sich einfach mehr Sorgen als die Demokraten über alles", sagte die Wahlforscherin Lonna Atkeson von der University of New Mexico zur Stimmung vor der Wahl. Eine derartige Situation habe es in der jüngeren US-Geschichte noch nie gegeben, sagte sie. Der Auslöser sei Trump: "Der Effekt muss durch den Kandidaten zustande kommen."



Hillary Clinton hatte dagegen versichert, den Ausgang auf jeden Fall zu akzeptieren. Sie baute ihren Vorsprung zu Trump während der drei TV-Duells deutlich aus. Jüngste Umfragen zeigen hingegen, dass Trump erneut aufholt. In der Reuters/Ipsos-Umfrage kommt Trump auf 40 Prozent der Stimmen, Clinton auf 44 Prozent. In der Vorwoche hatte der Abstand noch sieben Punkte betragen. Damit liegt Trump wieder bei den Werten, die er vor der Veröffentlichung eines Videos mit frauenfeindlichen Äußerungen erzielte.

Zustände wie in einer Diktatur

Clinton warf ihrem Rivalen vor, mit seinen Äußerungen über angebliche Manipulationen die Demokratie zu bedrohen. "Indem er das tut, gefährdet er unsere Demokratie", sagte Clinton am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Cleveland im Bundesstaat Ohio. Eine friedliche Machtübergabe gehöre zu den Dingen, die eine Demokratie von einer Diktatur unterscheiden, betonte die Präsidentschaftskandidatin.