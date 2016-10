Kurz vor dem zweiten TV-Duell mit Hillary Clinton sinkt der Rückhalt für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in der eigenen Partei. Seit Samstag haben ihm mehr als 30 Abgeordnete, Senatoren und Gouverneure der Republikaner die Unterstützung entzogen oder ihn öffentlich zum Rückzug aus dem US-Wahlkampf aufgefordert.

Vorangegangen war ein am Samstag veröffentlichtes Video aus dem Jahr 2005. Darin äußert sich Trump in einem Gespräch mit dem Fernsehmoderator Billy Bush vulgär und abwertend über Frauen. In der heimlich aufgezeichneten Aufnahme erzählt Trump nicht nur von seinen Versuchen, Sex mit einer verheirateten Frau zu haben, die ihn habe abblitzen lassen. Der damals 59-Jährige, erst ein paar Monate mit seiner dritten Frau Melania verheiratet, prahlt auch damit, sich gegenüber Frauen ungezügelt verhalten zu können: "Wenn du ein Star bist, dann lassen sie dich ran."



In den USA sorgten die Äußerungen für Empörung – nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den Kreisen der Republikaner. Wie die New York Times schreibt, sei nun der Punkt erreicht, an dem viele aus der Partei Trump nicht mehr unterstützen könnten. Seit Samstag hätten 36 republikanische Kongressabgeordnete und Gouverneure, die zuvor Trump nicht öffentlich entgegenstanden, ihren Standpunkt geändert. Das habe es in der Geschichte der Partei so kurz vor einer Wahl noch nie gegeben. In einer Zeitleiste zeigt die New York Times, dass sich seit seiner Kandidatur insgesamt 150 Republikaner gegen Trump gestellt haben.



"Es reicht!"

Als einer der prominentesten Politiker entzog der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain dem New Yorker die Unterstützung. Er werde bei der Wahl am 8. November nicht für Trump stimmen, teilte der Senator mit. Das Verhalten und seine Aussagen seien nicht einmal "unter Vorbehalt" zu unterstützen. McCain wolle bei der Präsidentschaftswahl den Namen eines Republikaners auf den Stimmzettel schreiben, der für das Amt qualifiziert sei.



Die frühere US-Außenministerin Condoleezza Rice fordert Donald Trump auf Facebook auf, den Präsidentschaftswahlkampf abzubrechen. Trump sollte nicht Präsident sein und sich zurückziehen. "Es reicht!", schrieb Rice und teilte weiterhin mit, sie hoffe einen Kandidaten zu unterstützen, der "Würde und Format" für den Posten mitbringe.

Als eine der Ersten hatte die Senatorin Kelly Ayotte aus New Hampshire Trump am Samstag öffentlich den Rückhalt entzogen. "Ich bin eine Mutter und Amerikanerin, und ich kann und will nicht einen Präsidenten unterstützen, der damit angibt, Frauen anzugreifen", schrieb Ayotte auf Twitter. Die konservativen Abgeordneten Barbara Comstock (Virginia) und Martha Roby (Alabama) folgten wenig später.



Schwarzenegger plädiert an die Pflicht der Republikaner

Nicht nur Frauen zählen zu den Kritikern. Ähnlich äußerte sich der Abgeordnete und entschiedene Clinton-Gegner Jason Chaffetz (Utah). Er sagte dem TV-Sender CNN, würde er Trump jetzt noch wählen, könne er seiner 15-jährigen Tochter nicht mehr in die Augen sehen.



Cory Gardner, Senator aus Colorado, sagte: "Wenn Donald Trump Hillary Clinton besiegen möchte, sollte er den einzigen Schritt machen, der das möglich machen würde: sich zurückziehen und Mike Pence erlauben, als republikanischer Kandidat anzutreten." Sein Kollege Mike Coffman sagte im Gespräch mit dem Sender CBS, Trumps Niederlage bei der Wahl scheine nunmehr "fast sicher".



Kaliforniens ehemaliger Gouverneur Arnold Schwarzenegger will ebenfalls nicht mehr für Trump stimmen. Es sei seit seiner Einbürgerung 1982 das erste Mal, dass er einen republikanischen Spitzenkandidaten nicht unterstütze, schrieb Schwarzenegger am Samstag. "Ich möchte alle Republikaner daran erinnern, dass es nicht nur vertretbar ist, das Land über die Partei zu stellen – es ist eure Pflicht."



Einige halten an Trump fest – aus Kalkül

Selbst Trumps Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten, Mike Pence, kritisierte die Äußerungen des 70-Jährigen. Er könne diese nicht verteidigen. "Als Ehemann und Vater haben mich diese Worte und die von Donald Trump beschriebenen Handlungen beleidigt", erklärte der Gouverneur von Indiana auf Twitter. Er deutete aber an, Trump weiter zu unterstützen, obwohl Rufe laut wurden, Pence solle vom Vize zum Kandidaten werden.



Paul Ryan, republikanischer Sprecher des Repräsentantenhauses, ließ sich mit seiner Reaktion Zeit. Er sagte am Samstagabend schließlich, er sei angeekelt von dem, was er gehört habe. Von Trump abrücken will Ryan offensichtlich aber nicht, ebenso wenig wie der Parteivorsitzende Reince Priebus, der lediglich verlauten ließ: "Keine Frau sollte sich mit solchen Worten beschreiben lassen müssen."



Auch Ted Cruz aus Texas, vor wenigen Monaten noch selbst Konkurrent von Donald Trump im Vorwahlkampf, behält sich die Unterstützung Trumps weiterhin vor, die er erst vor Kurzem bekannt gab. Sowohl Cruz als auch Ryan gelten als mögliche Kandidaten für den US-Wahlkampf in vier Jahren, weshalb sie wohl fürchten, ein Abrücken von Trump könne von der Parteibasis als ein Zeichen von Illoyalität gewertet werden.



Trump entschuldigt sich und will weiter kämpfen

Donald Trump hat sich derweil für seine Äußerungen entschuldigt. "Ich gebe niemals, niemals auf", sagte der Republikaner im Gespräch mit dem Wall Street Journal. "Die Leute verstehen es. Sie verstehen Leben."



Zugleich kündigte er an, zum Gegenangriff übergehen und die sexuellen Ausschweifungen von Bill Clinton ins Zentrum seiner Kampagne rücken zu wollen. Der Ex-Präsident und Ehemann seiner Rivalin habe Frauen "missbraucht". Und Hillary Clinton habe diese Frauen dann "eingeschüchtert, angegriffen und blamiert", sagte Trump.