Die Senatorin Kelly Ayotte hat sich entschieden, eine Verräterin zu sein. Öffentlich kündigte sie dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump die Gefolgschaft. "Ich bin zuerst Mutter und Amerikanerin und ich kann und werde keinen Kandidaten unterstützen, der damit prahlt, Frauen anzugreifen und zu demütigen", schrieb Ayotte auf Twitter. Stattdessen werde sie Trumps Vize Mike Pence auf ihren Wahlzettel schreiben. Kein leichter Schritt.

Am Dienstag traf Ayotte denn auch der geballte Zorn des Trump-Lagers. Indem sie öffentlich auf Distanz zum Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei gehe, "jagt sie die republikanische Partei in die Luft", wirft ihr die konservative Radiomoderatorin Laura Ingraham vor. Donald Trump selbst legte wenig später über Twitter nach: "Illoyale Republikaner sind noch schlimmer als die verlogene Hillary." Der Milliardär und seine Anhänger sind sich einig: Wer sich jetzt, nur vier Wochen vor der Wahl, von ihm lossagt, begeht Hochverrat.

I will not vote for Donald Trump. Read my statement here: pic.twitter.com/F8zajgDZpg — Kelly Ayotte (@KellyAyotte) October 8, 2016

Disloyal R's are far more difficult than Crooked Hillary. They come at you from all sides. They don’t know how to win - I will teach them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016

Doch Ayotte ist bei Weitem nicht die einzige Republikanerin, die von Trump genug hat. Dutzende Kongressabgeordnete der Grand Old Party wollen plötzlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das Skandalvideo der vergangenen Woche, so die einhellige Erklärung, habe den Ausschlag gegeben: Trumps sexistische Kommentare gegenüber Frauen "machen es unmöglich, auch nur bedingt Unterstützung für seine Kandidatur anzubieten" – so sieht es Senator John McCain. Auch Paul Ryan, der mächtigste Republikaner im US-Kongress, will Trump aus denselben Gründen nicht mehr unterstützen.

Allerdings ist der Verweis auf moralische Prinzipien wohl nur ein Teil der Wahrheit. Denn im November wird nicht nur der Präsident gewählt: Ebenso stehen Hunderte Sitze im US-Kongress und diverse Gouverneursposten zur Abstimmung. Mit ihrer Last-minute-Absage an Trump wollen die meisten Republikaner wohl nur verhindern, dass dessen Kamikazewahlkampf und seine miesen Umfragewerte ihre eigenen Siegchancen schmälern.

US-Wahl US-Kongresswahlen Der US-Kongress besteht aus zwei Kammern: Abgeordnetenhaus und Senat. Alle zwei Jahre wird rund ein Drittel des Senats neu gewählt – so auch in diesem Jahr. Außerdem werden alle 435 Sitze des Abgeordnetenhauses vergeben. Lange sind Beobachter davon ausgegangen, dass die Republikaner ihre Mehrheit in beiden Kammern verteidigen werden. Allerdings haben die Demokraten im Rennen um umkämpfte Sitze im Senat in den vergangenen Monaten aufgeholt.

Und so muss sich jeder Republikaner, der im Herbst gewählt werden will, nun für eine der beiden Strategien entscheiden: Lohnt es sich, an Trumps Seite zu bleiben? Oder kann die Wahl nur gewinnen, wer sich so schnell wie möglich von ihm distanziert?

Ohne Trump

Senatorin Kelly Ayotte versucht es allein. Das hat einen großen Vorteil: In ihrem Bundesstaat New Hampshire lagen Trump und Clinton zuletzt eng beieinander. Doch Trumps Skandale der vergangenen Wochen haben ihn in den Umfragen abstürzen lassen. Ayotte muss sich im Wahlkampf nicht mehr für seine Wutanfälle und Hass-Tweets rechtfertigen. Gleichzeitig hat sie nun die Chance, all jene Wähler einzusammeln, die Trump mit seiner brachialen Rhetorik verschreckt hat: Frauen, Minderheiten und Studenten.

An der Seite zahlreicher Parteikollegen argumentiert Ayotte schon seit Wochen mit dem System der Checks and Balances: Sollte Hillary Clinton im November die Wahl gewinnen, braucht es ein konservatives Gegengewicht im Kongress, um all die liberalen Gesetzesvorschläge zu blockieren. Anstatt für Trump zu werben, schüren die abtrünnigen Republikaner die Angst vor den Folgen einer weiteren demokratischen Präsidentschaft: Wer Clintons Politik verhindern will, muss für sie stimmen. Oder falls Trump doch gewinnt: Den bringen wir schon irgendwie auf Linie.



Mit Trump

Die meisten Republikaner, die im November zur Wahl stehen, werden ihre Unterstützung für Trump aber wohl nicht zurückziehen. Zu groß ist die Gefahr, dass die Partei endgültig im Chaos versinkt, während Hillary Clintons Vorsprung in den Umfragen immer größer wird. Ohnehin müssen sich viele Kongressabgeordnete in ihren Heimatstaaten keine Sorgen um ihre Wiederwahl machen. In Staaten wie Oklahoma, Kansas oder Alabama ist die strukturelle Mehrheit der Republikaner so groß, dass Trump ihren Sieg nicht gefährdet. "Ich rate dazu, im Wahlkampf um den Kongress auf klassisch republikanische Positionen zu setzen. Die kommen bei den Wählern noch immer gut an, auch wenn unser Kandidat nicht zu 100 Prozent dem Profil der Partei entspricht", sagt der ehemalige Senator Judd Gregg im Gespräch mit ZEIT ONLINE.



Die Demokratin Clinton wittert im Streit der Republikaner derweil die Chance, die konservative Dominanz im Kongress zu brechen. Laut CNN plant die größte Spendenorganisation, die ihren Wahlkampf unterstützt, das gesammelte Geld nicht mehr nur in das Rennen um die Präsidentschaft zu stecken, sondern auch zahlreiche demokratische Senatoren zu unterstützen. Offenbar ist nach Clintons starken Auftritten in den ersten beiden TV-Debatten der Glaube an ihren Sieg so stark, dass Ressourcen für dieses ebenso wichtige Ziel frei werden.

Clinton weiß, dass sie im Fall eines Wahlsiegs nur dann erfolgreich regieren kann, wenn sie ihre Gesetzesinitiativen auch durch den Kongress bringt. Präsident Barack Obama ist während seiner acht Jahre im Amt regelmäßig am Widerstand der Republikaner gescheitert – Clinton will eine ähnliche Blockade im Senat verhindern. Und ausgerechnet Donald Trump könnte ihr dabei helfen.