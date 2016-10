Der republikanische Präsidenschaftskandidat Donald Trump hat in der Vergangenheit laut einem Medienbericht mehrfach Spenden an Generalstaatsanwälte gezahlt. Geld sei vor allem dann geflossen, wenn sich die Justizvertreter mit Entscheidungen befassten, die Trumps Unternehmen betrafen, berichtet das Wall Street Journal. Die Zeitung bezieht sich in ihrem Bericht auf die Auswertung von Trumps politischen Spenden.

Insgesamt soll Trump laut dem Spendenregister 140.000 US-Dollar zwischen 2001 und 2014 an Dutzende Justizvertreter gespendet haben, die entweder schon im Amt waren oder sich gerade bewarben. Weil Generalstaatsanwälte in den USA gewählt werden, sammeln sie Spendengelder für ihren Wahlkampf. Einige Empfänger hätten demnach die Spenden abgelehnt.

Besonders in New York sollen Trump, aber auch seine Familie und Bekannte ihre Spenden an Generalstaatsanwälte verteilt haben. Laut dem WSJ geschah das in einem Zeitraum von den 1980er Jahren bis zum amtierenden Staatswanwalt Eric Schneiderman. Der New Yorker Justizvertreter ist Demokrat und hatte vergangenen Monat eine Ermittlung gegen Trumps Stiftung begonnen.



Trump hatte im Wahlkampf immer wieder Hillary Clinton als Teil eines korrupten Systems beschuldigt, in dem reiche Spender die Politik beeinflussen. Er warb damit, dass er als Außenseiter diese Probleme lösen könne.

Zuvor hatte schon die Washington Post aufgedeckt, dass Trump mit Geld seiner Stiftung die Generalstaatsanwältin von Florida, die Republikanerin Pam Bondi, unterstützt hatte. Bondi hatte in Betracht gezogen, Ermittlungen gegen die umstrittene Trump-Universität aufzunehmen. Trumps Stiftung musste schließlich 2.500 Dollar Strafe zahlen. Nur durch einen Buchungsfehler sei das Geld nicht von Trumps persönlichem Konto geflossen, erklärte ein Sprecher von Trump daraufhin.