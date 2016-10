Das gab es noch nie in der US-amerikanischen Wahlkampfgeschichte: Zu Hunderten fallen republikanische Politiker von ihrem Präsidentschaftskandidaten ab. Etliche fordern inzwischen Donald Trump sogar zum Rücktritt auf, nach dem Motto: Besser mit keinem eigenen Bewerber bei der Wahl am 8. November antreten als mit ihm. Trumps abscheuliche Worte über Frauen haben vielen Parteimitgliedern wohl den Rest gegeben. Die nun bekannt gewordenen sexistischen Tiraden, vor vielen Jahren mitgeschnitten, mag und will niemand mehr verteidigen.

Paul Ryan, der erste Mann der Republikaner, nennt diese Äußerungen "abstoßend", Trumps Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence hält sie für "unentschuldbar". Der republikanische Senator John McCain sagt, Trumps Ausfälle machten es ihm unmöglich, dessen Bewerbung um Amerikas Präsidentschaft auch nur noch "bedingt" zu unterstützen. Am Sonnabend sollte Trump bei einer Wahlveranstaltung im Bundesstaat Wisconsin auftreten. Doch nach der Enthüllung des Videos hat Ryan ihn wieder ausgeladen. Vorsichtshalber ist auch Pence nicht erschienen.

Der neuerliche Skandal ist nicht nur ein weiteres Mal peinlich, er ist grausam und niederschmetternd. Nur: Was macht ihn so viel schlimmer als all die vorhergehenden Schmähungen? Die plötzliche Empörung der Republikaner über Trump ist äußerst scheinheilig.



Noch vor Kurzem haben selbst jene, die ihn nicht ausstehen können, ihm ihre Unterstützung zugesagt – zum Beispiel die im Vorwahlkampf unterlegenen Konkurrenten Marco Rubio und Ted Cruz. Selbst politisch gemäßigte Republikaner wie die Senatorin Kelly Ayotte aus New Hampshire trauten sich nicht, auf Abstand zu gehen.

Doch auf einmal fürchten viele konservative Senatoren und Abgeordnete, ihr Präsidentschaftskandidat könnte sie bei der Wahl am 8. November mit in den Abgrund reißen und sie um ihr Amt bringen. Plötzlich ist Trumps letzte Entgleisung eine Entgleisung zu viel. Plötzlich läuft das Fass über. Denn nun droht den Republikanern, die um ein Amt kämpfen, der Verlust wichtiger Wählergruppen: konservative Frauen, junge konservative Wähler und den Republikanern grundsätzlich zugeneigte Wähler mit College-Abschluss. Offensive Frauenfeindlichkeit ist in diesen Kreisen tabu.



Gemeinheiten und Widerlichkeiten

Dabei hätte es schon früh viele Gelegenheiten gegeben, Trump die Unterstützung zu entziehen. Seine Gemeinheiten und Widerlichkeiten füllen Bände. Hier nur einige Beispiele:

Über Barack Obama: "Eine extrem glaubhafte Quelle hat in meinem Büro angerufen und mir gesagt, dass Barack Obamas Geburtsurkunde eine Fälschung ist."

Über die Gründerin der Huffington Post: "Ariana Huffington ist unattraktiv, sowohl innerlich als auch äußerlich. Ich verstehe voll, warum ihr ehemaliger Gatte sie für einen Mann verlassen hat – er hat eine gute Entscheidung getroffen."

Über Einwanderer aus Mexiko: "Wenn Mexiko seine Leute schickt, schicken sie uns nicht die Besten … Sie bringen Drogen. Sie bringen Verbrechen. Sie sind Vergewaltiger."

Über die Rassenunruhen: "Unser großer afroamerikanischer Präsident hat nicht gerade einen positiven Einfluss auf diese Kerle gehabt, die so fröhlich und offen Baltimore zerstören."

Über seine Tochter: "Ich habe gesagt, wäre Ivanka nicht meine Tochter, wäre ich vielleicht mit ihr zusammen."

Über Hillary Clinton: "Wenn Hillary Clinton nicht ihren Mann zufriedenstellen kann, warum glaubt sie, sie kann Amerika zufriedenstellen?"

Über die konservative Fox-News-Moderatorin Megyn Kelly, über deren kritische Fragen er sich ärgerte: "Man konnte sehen, dass Blut aus ihren Augen kam. Blut kam überall aus ihr heraus."

Über die Schauspielerin Angelina Jolie: "Die war mit so vielen Männern zusammen, dagegen bin ich ein Baby … Und ich finde sie nicht einmal attraktiv."

Über sich selbst: "Meine Finger sind lang und wunderschön, so wie auch – und das ist gut dokumentiert – verschiedene andere Teile meines Körpers."

Klar unbeliebter

Doch Trump schämt sich nicht dafür, seine Entschuldigungen sind lau und halbherzig. Er hat eine Schlammschlacht angedroht und angekündigt, bis zur Wahl über das lockere Eheleben der Clintons auszupacken. Dass Bill Clinton als Präsident laufend fremdgegangen sei und reihenweise Frauen gedemütigt habe. Und dass Hillary Clinton diese Frauen nicht verteidigt, sondern ihrerseits unter Druck gesetzt habe.

Das mag stimmen. Darum mögen die Wähler auch die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten nicht sonderlich. Aber wenn es darum geht, wer von beiden der Unbeliebteste ist, hat Trump inzwischen klar die Nase vorn.