Zweiter Stopp: Circleville & Cleveland: 13.500 & 300.000 Einwohner, Wählerstimmen in Circleville 2012 für Mitt Romney: 58,5 Prozent. Barack Obama: 39,8 Prozent. Hillary Clinton und Donald Trump liegen laut einer aktuellen Umfrage in Ohio mit je 45 Prozent gleichauf. Noch zwölf Tage bis zur Wahl. Lesen Sie den ersten Teil der Serie hier.

Der Highway 23 führt von Ohios Hauptstadt Columbus nach Circleville im Südosten, mit jeder Meile werden die Felder weiter und die Wahlplakate für Hillary Clinton weniger. Entlang der abgeernteten Maisfelder stecken blaue Schilder in der Erde, auf denen in großen, weißen Buchstaben "Trump" steht.



In Circleville ist Kürbisshow, vier Tage lang ist die Provinzstadt ein einziges Volksfest. Die Kürbisse einer ganzen Region sind in die Hauptstraße gekarrt worden, Familienväter und Kinder lassen sich vor mächtigen, orangefarbenen Massen fotografieren. Die größten Pflanzen sind mit Kronen geschmückt. Mehr als 700 Kilo bringt der Siegerkürbis in diesem Jahr auf die Waage, schon leicht blässlich thront er schwer in der noch warmen Oktobersonne.

Die Kürbisshow ist eine große Sache in Circleville, der Highway ist dann immer verstopft mit all den Autos, die die Familien aus den Vorstädten in die Stadt spülen, die sonst nichts mehr als eine vorbeirauschende Ausfahrt ist. Doch einmal im Jahr werden Besucher angelockt von Kürbiskuchen, Kürbispizza, Kürbischili und den altmodischen Karussells. Das kleine Riesenrad ist nicht hoch genug, um die Kürbisfelder an der Stadtgrenze zu erkennen.

Die Menschen, die hier leben, nennen ihre WLAN-Netzwerke "Team USA" und fremde Frauen aus Prinzip "Honey". Sie stehen an in der kleinen Bäckerei, die ihre Kürbisdonuts im Dutzend für zehn Dollar verkauft. Ein Schnäppchen. Bezahlt werden kann natürlich auf Pump, mit Kreditkarte.

Die Republikaner haben ihren Wahlstand strategisch günstig platziert, direkt an der Kreuzung zur Main Street, in Sichtweite der Kürbispyramide und des Informationsstands. Die Demokraten stehen eine Ecke weiter in einer Seitenstraße, keine Premiumlage.

Betty Caudill steht schon seit dem Morgen hinter dem Plastiktisch und verkauft Trump-Schilder für den Vorgarten, Buttons und Schlüsselanhänger. Sie hat gut zu tun, die meisten Bewohner hier wählen eher konservativ. Der "Deplorable and proud"-Button ist besonders beliebt. "Unser Verkaufsschlager", sagt Betty. Und bitte doch beim Vornamen nennen, Förmlichkeiten braucht es hier nicht. "Deplorable", kläglich und bedauernswert, hatte Hillary Clinton die Anhänger von Trump im Wahlkampf genannt.



Diejenigen, die gemeint sind, tragen diese Beleidigung mit Stolz. Mit Clinton möchten sie alle nichts gemein haben, es ist eine Auszeichnung, zu denen zu gehören, die die Demokratin verachtet. Denn sie verachten sie.

Die Gespräche am Stand sind ein nicht endender Austausch altbekannter Ansichten. Clinton, die Lügnerin, Clinton, die ins Gefängnis gehört, Clinton, die die Truppe in Bengasi im Stich gelassen hat, Clinton, die allen Amerikanern die Waffen wegnehmen will.