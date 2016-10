Ab heute sind die Restaurants New Kaboul und Peace, Geschäfte mit so klingenden Namen wie Tiger Shop und auch der Jungle Boxing Club Geschichte: Frankreich hat begonnen, das Flüchtlingscamp von Calais mitsamt seiner selbst gezimmerten Betriebe aufzulösen. Am Montag transportierten Reisebusse Hunderte der insgesamt mehr als 6.000 Migranten in eigens errichtete Auffanglager.



Der sogenannte Dschungel von Calais symbolisierte wie kein zweites Camp in Europa die Unfähigkeit der EU, Flüchtlinge schnell und sicher zu versorgen und auf die einzelnen Mitgliedsländer aufzuteilen. Frankreich und England konnten sich nicht einigen, ob Väter und Söhne, Mütter und Töchter auf beiden Seiten des Atlantiks zusammengeführt werden sollen oder nicht. Calais reflektierte wie durch ein Brennglas die konfuse europäische Politik. Auch deshalb berichten heute mehr als 700 Journalisten aus aller Welt über das vorläufige Ende des Dschungels.

In Calais lebten Tausende Menschen in einem rechtlichen Niemandsland – mitten in Frankreich, mitten in einer touristischen Baderegion am Atlantik. Der französische Staat war so gut wie nicht präsent. So gründeten die Flüchtlinge selbst Geschäfte, Ehrenamtliche gaben Französischkurse oder unterrichteten die vielen Minderjährigen in den üblichen Schulfächern. Häufig kam es zu Streit oder Prügeleien unter den Migranten, die sich in vielen Fällen untereinander nicht verständigen konnten.

Vor allem die schwer traumatisiert aus Kriegsgebieten Geflüchteten litten unter der rauen Stimmung und Enge im Slum. Die Polizei gab heute an, in den vergangenen Jahren 38.000 Mal Tränengas versprüht zu haben, um "Aufstände niederzuschlagen" oder ungewollte Versammlungen zu beenden. Das Leben im Dschungel war so schwierig, dass mehr als 150 Menschen – vor allem aus Afghanistan und dem Irak – am Wochenende den französischen Behörden gegenüber bekundet haben, in ihre Heimatländer zurückkehren zu wollen.

Wohin sollen die Leute jetzt gehen?

Die meisten Bewohner des Dschungels kamen über Spanien oder Italien nach Calais – in der Hoffnung, per Schiff nach Großbritannien übersetzen zu können oder es durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal zu erreichen. Mit jedem Jahr wuchs das Lager zu einer größeren Stadt, ohne dass es Straßen oder Strom für alle gegeben hätte. Bei jedem Regen flossen schlammige Bäche in die Zelte. In den Wohncontainern war es kaum besser. Dort lebten die Menschen zusammengepfercht wie Insassen eines Gefängnisses.



Auch deshalb sprachen sich viele humanitäre Organisationen dafür aus, die Siedlung aufzulösen – aber darüber, wohin ihre Bewohner nun gehen sollen, die aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und vor allem dem Sudan nach Frankreich kamen, gibt es Streit. Der sozialistische Innenminister Bernard Cazeneuve verspricht eine "würdige Lösung im Einklang mit den Rechten von Flüchtlingen". Dazu sollen die 6.500 Migranten auf rund 450 sogenannte Orientierungszentren verteilt werden. Knapp 290 dieser Unterkünfte wurden eigens für die Flüchtlinge von Calais eröffnet. Erst in den Orientierungszentren werden ihre Asylanträge bearbeitet.



Manche Flüchtlinge werden in der Region bleiben

Manche Bürger und konservative Politiker sperren sich aber gegen diesen Plan. Wenige Monate vor den französischen Präsidentschaftswahlen ist der Dschungel ein Politikum. Der rechtsextreme Front National will den Barackenort zwar auflösen, versucht aber zugleich, andere Flüchtlingsheime zu verhindern. Im südfranzösischen Béziers etwa ließ der FN-Bürgermeister Plakate kleben, auf denen über einer unheilvollen Gruppe bärtiger Männer der Slogan prangt: "Die Migranten kommen – der Staat zwingt sie uns auf." Die oppositionellen Republikaner haben dazu aufgerufen, in den von ihnen regierten Städten keine Flüchtlinge aufzunehmen.



1/18 Mehr als 1.200 Polizisten sind im Einsatz, um die Räumung des Dschungels in Calais zu überwachen. © Pascal Rossignol/Reuters 2/18 Nicht alle wollen das Camp verlassen. In der Nacht brannten einige Bewohner Teile des Flüchtlingslagers nieder. © Emilio Morenatti/AP/dpa 3/18 Zwischenzeitlich gab es auch Zusammenstöße mit der Polizei. Einige Geflüchtete warfen Steine auf die Einsatzkräfte. © Neil Hall/Reuters 4/18 Die Taschen sind gepackt, jetzt heißt es warten: Tausende Menschen werden in den kommenden Tagen mit Bussen auf Unterkünfte in ganz Frankreich verteilt. © Thibault Vandermersch/epa/dpa 5/18 Vor einem improvisierten Transferzentrum standen schon einige Geflüchtete am Montagmorgen Schlange. © Pascal Rossignol/Reuters 6/18 Zuletzt lebten hier noch etwa 6.500 Menschen. In nur wenigen Tagen will die französische Regierung alle Zelte und Hütten abgetragen haben. © Christopher Furlong/Getty Images 7/18 Für viele war der Dschungel jahrelang eine Heimat. Davon zeugen auch die selbst gezimmerten Waschräume oder Essensausgaben. © Etienne Laurent/epa/dpa 8/18 Hoffnungsvoller Abschied: Die Bewohner des Camps dürfen wählen, wo sie künftig in Frankreich leben und Asyl beantragen wollen. Nur der Großraum Paris und Korsika sind tabu. © Phillippe Huguen/AFP/Getty Images 9/18 Doch auch die Angst geht unter den Bewohnern um. Es kursiert zum Beispiel das Gerücht, dass es nicht genug Aufnahmeplätze gibt – was laut französischen Behörden aber nicht stimmt. © Etienne Laurent/epa/dpa 10/18 Mit gepackten Koffern und vereinten Kräften geht es Richtung Transitzentrum. © Thibault Camus/AP/dpa 11/18 Die meisten Geflüchteten wollten ursprünglich weiter nach Großbritannien. Doch die Behörden auf der Insel nehmen fast niemanden auf. © Etienne Laurent/epa/dpa 12/18 Ungläubiger Blick zurück: In einer Woche soll von dem Camp nahe dem Hafen von Calais nichts mehr zu sehen sein. © Jack Taylor/Getty Images 13/18 Die Behörden hatten mit Gedränge gerechnet, bislang läuft aber alles ruhig ab. Die Menschen warten vor dem Transitzentrum auf die Weiterreise mit Bussen. 60 stehen zur Verfügung. © Emilio Morenatti/AP/dpa 14/18 Minderjährige, Familien, Alleinreisende: Es gibt mehrere Schlangen, in die sich die Wartenden einreihen. © Philippe Wojazer/Reuters 15/18 Für jedes Reiseziel in Frankreich gibt es ein bestimmtes Bändchen. © Philippe Wojazer/Reuters 16/18 Die Nummern werden bestimmten Bussen zugeordnet. © Emilio Morenatti/AP/dpa 17/18 Vom Transitzentrum geht es direkt in die Reisebusse, die seit acht Uhr bereitstehen und jetzt einige Tage im Einsatz sein werden. © Philippe Wojazer/Reuters 18/18 Frankreichs Regierung setzt auf Freiwilligkeit: Niemand werde gezwungen, das Camp zu verlassen. © Philippe Wojazer/Reuters

Die Stimmung ist aufgeheizt. Selbst in sehr kleinen Kommunen haben sich Bürgerinitiativen gebildet, die dagegen kämpfen, dass Flüchtlinge in ihrem Ort untergebracht werden – auch wenn nur wenige kommen sollen und obwohl die Orientierungscamps aus Paris bezahlt und organisiert werden. Südlich von Paris wurde ein bis dahin noch unbewohntes Flüchtlingsheim in Brand gesteckt, in anderen Unterkünften wurden Fassaden beschädigt oder mit ausländerfeindlichen Parolen beschmiert.

Auch in Calais wird es nicht ruhig bleiben. Rund 1.200 junge Menschen werden in der Stadt bleiben: Die Minderjährigen, die sobald wie möglich zu ihren Eltern reisen sollen, die häufig schon in Großbritannien sind. Andere Bewohner des Dschungels werden in der Region unterkommen wollen, um die Chance, über Calais nach Großbritannien zu gelangen, nicht zu verlieren. Flüchtlingsorganisationen bereiten sich deshalb darauf vor, wieder Decken und Zelte an den Einfallstraßen zu verteilen. Gut möglich, dass der Dschungel über die Jahre wieder anwachsen wird.