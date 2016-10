Die US-Demokratin Hillary Clinton hat das jüngste Vorgehen von FBI-Chef James Comey in der E-Mail-Affäre als "zutiefst besorgniserregend" kritisiert. So kurz vor der Wahl zu enthüllen, dass die Bundespolizei neu gefundene E-Mails aus ihrer Zeit als Außenministerin untersuche, sei "merkwürdig" und ein "bisher einmaliges" Vorkommnis, sagte die Präsidentschaftskandidatin in Daytona Beach (Florida).

Erneut forderte sie Comey auf, alle Informationen im Zusammenhang mit den neuen Untersuchungen auf den Tisch zu legen. Auch John Podesta, Wahlkampfchef der Demokratin, verteidigte Clinton: Der Brief FBI-Direktor Comey erhalte viele Anspielungen, aber wenig Fakten.



Rückendeckung erhält sie auch von der Regierung: Das US-Justizministerium hatte dem FBI offenbar geraten, die Ermittlungen nicht vor der Präsidentenwahl öffentlich zu machen. Das Ministerium habe den Grundsatz, Untersuchungen nicht bekannt zu geben, wenn sie eine Wahl beeinflussen könnten, sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AP.

Donald Trump attackierte Clinton wegen der erneuten Ermittlung scharf. Sollte Clinton gewählt werden, "würde sie das Oval Office so rasch zum Verkauf anbieten, dass euch schwindelig würde", sagte Trump vor seinen Unterstützern.

Mit ihrem Verhalten habe Clinton "euch und eure Kinder in Gefahr gebracht", sagte er weiter. Für Trump sei Clinton "schuldig, schuldig, schuldig". Der Republikaner sprach vom größten politischen Skandal in den USA seit der Watergate-Affäre.

We must not let #CrookedHillary take her CRIMINAL SCHEME into the Oval Office. #DrainTheSwamp pic.twitter.com/GtPkj4xIz6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2016

Comey hatte am Freitag in einem Brief an Kongressabgeordnete erklärt, es seien neue E-Mails aufgetaucht, die "relevant" für die eigentlich bereits abgeschlossene Untersuchung zum Umgang Clintons mit vertraulichen E-Mails sein könnten. Was darin steht und ob Clinton überhaupt ein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann, ist unklar. Comey sagte selbst, er könne noch nicht abschätzen, ob diese neuen E-Mails signifikant seien oder wie lange die Ermittlungen dauern könnten.

Laut New York Times geht es bei den Ermittlungen, um geheime Daten, die auf einem elektronischen Gerät des ehemaligen Kongressabgeordneten Anthony Weiner gefunden worden seien, sollen. Weiner ist der Ex-Ehemann von Clintons rechter Hand Huma Abedin. Abedin hatte sich nach etlichen Skandalen von Weiner getrennt. Das FBI ermittelt gegen Weiner, weil dieser SMS-Nachrichten mit sexuellem Inhalt mit einer 15-Jährigen ausgetauscht haben soll. Auf dem beschlagnahmten Gerät fand das FBI nun E-Mails, die in Zusammenhang mit Clinton stehen könnten.