Verwarnen, weiterreden oder Sanktionen? Die EU-Staats- und Regierungschefs werden auf ihrem zweitätigen Gipfeltreffen in Brüssel über den weiteren Umgang mit Russland beraten. Dabei setzt sich die Bundesregierung für eine harte Gangart ein. Nur einen Tag nach ihrem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Berlin forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel von ihren EU-Kollegen eine harte und klare Haltung gegenüber dem Vorgehen des russischen Präsidenten in Syrien.



"Ich hoffe, dass wir als Europäischer Rat doch in der Lage sind, deutlich zu machen, dass das, was in Aleppo passiert, mit russischer Unterstützung, völlig unmenschlich ist", sagte Merkel beim Eintreffen in Brüssel. Es müsse schnellstmöglich an einem dauerhaften Waffenstillstand für die seit Monaten umkämpfte nordsyrische Stadt gearbeitet werden. Dort sind Schätzungen zufolge 300.000 Menschen von der syrischen Armee eingekesselt. Russland fliegt Angriffe auf den Ostteil der Stadt, dabei wurden in den vergangenen Wochen mehrfach Krankenhäuser getroffen.

Es gehe nun vor allen darum, humanitäre Hilfe zu den Menschen zu bekommen, sagte Merkel. Dann könnten sie auch deutlich machen, "dass sie Menschen sind, die Waffenstillstand brauchen, die ein Ende des Krieges brauchen. Und die auch in ihrer übergroßen Mehrheit nichts gemein haben mit den Terroristen." Sie forderte: "Ich hoffe, dass diese Haltung von uns allen heute sehr deutlich wird."

Merkel wollte am Abend über ihr Gespräch mit Putin berichten. Bei dem Treffen in Berlin waren auch Frankreichs Präsident François Hollande und der ukrainische Regierungschef Petro Poroschenko anwesend. Der Abend habe gezeigt, wie wichtig es sei, miteinander zu reden. "Aber es geht nicht um das Reden um des Redens willen. Sondern es geht darum, hier auch eine Haltung zu verdeutlichen", sagte die Kanzlerin. Es müsse daran gearbeitet werden, in Aleppo "einen Waffenstillstand hinzubekommen, und zwar nicht nur einen über mehrere Stunden am Tag und dann wieder viele Stunden Bombardement, sondern einen andauernden Waffenstillstand". Größere greifbare Erfolge hatten Merkel und Hollande bei Putin bei dem Thema Aleppo nicht erreicht.

In Brüssel soll bis zum morgigen Freitag eine Abschlusserklärung erarbeitet werden, in der Russland explizit für die Angriffe auf die syrische Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht werden soll. Sollten die Grausamkeiten nicht gestoppt werden, müssen laut einem ersten Textentwurf Personen und Unternehmen, die das Regime des syrischen Machthabers Baschar al-Assad unterstützen, mit restriktiven Maßnahmen rechnen. Dies können zum Beispiel Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote sein.

"Man kann sich der Option nicht berauben"

Russland wird in dem Textentwurf als Verbündeter Assads bezeichnet. Diesem wirft die EU seit Jahren massive, unverhältnismäßige und wahllose Angriffe gegen das eigene Volk vor.

Hinter der Formulierung in dem Entwurf für die Abschlusserklärung stehen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur große EU-Staaten wie Frankreich und Großbritannien, das nach dem Brexit-Votum erstmals wieder mit dabei ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuletzt zum Thema Sanktionen gesagt: "Man kann sich der Option nicht berauben."

Auch aus Sicht von Ratspräsident Donald Tusk sollte sich die EU Sanktionen gegen Russland vorbehalten. Das Treffen in Brüssel sei aber nicht der richtige Moment, um bereits Entscheidungen zu treffen. Aber: "Wir sollten alle Optionen offenhalten, einschließlich Sanktionen, wenn die Verbrechen anhalten", sagte Tusk.



Russland skeptisch gegenüber einer humanitären Pause

Unterdessen wollen Helfer der Vereinten Nationen erstmals versuchen, Verwundete und Kranke aus den belagerten Gebieten Aleppos zu bringen. Die erforderlichen Sicherheitsgarantien für humanitäre Helfer seien endlich von allen Konfliktgegnern zugesagt worden, hieß es. Die russische Regierung äußerte sich jedoch zurückhaltend mit Blick auf die Verlängerung der Feuerpause. Es bestehe die Gefahr, dass Terroristen sie für Angriffe, zum Aufstocken ihrer Munition oder zur Umgruppierung nutzten, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow mit. "Und dann gibt es natürlich keine humanitäre Pause."