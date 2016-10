Die EU-Staaten verschärfen offenbar ihren Kurs im Syrien-Konflikt. Im aktuellen Beschlussentwurf für den Gipfel der europäischen Regierungschefs am Donnerstagnachmittag werden nun auch Unterstützern der syrischen Führung Sanktionen angedroht, sollten die "Gräueltaten" in der nordsyrischen Stadt Aleppo anhalten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Auch britische Journalisten zitierten entsprechend aus dem Entwurf für ein Abschlussdokument.

"Der Europäische Rat verurteilt die Angriffe durch das syrische Regime und seine Verbündeten, insbesondere Russland, auf Zivilisten in Aleppo scharf", heißt es demnach in dem Dokument. Die Staats- und Regierungschefs verlangen "ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten und die Wiederaufnahme eines glaubwürdigen politischen Prozesses unter UN-Schirmherrschaft".



Im Vergleich zu einem Entwurf vom Mittwoch sei ein weiterer Satz mit der Sanktionsdrohung hinzugefügt worden, berichtet AFP: "Die EU zieht alle Optionen in Betracht, einschließlich Sanktionen gegen Personen oder Organisationen, die das Regime unterstützen, sollten die Gräueltaten andauern." Gemeint ist damit auch Russland. Ein ähnlicher Satz hatte sich auch in der am Montag verabschiedeten Erklärung der EU-Außenminister gefunden. Allerdings war dabei die Sanktionsdrohung noch auf syrische Staatsbürger beschränkt.

In der Nacht zum Donnerstag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande in Berlin mit Russlands Staatschef Wladimir Putin über den Syrien-Konflikt gesprochen. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Hollande hatte die Bombardierung unter anderem durch russische Flugzeuge zuletzt als "Kriegsverbrechen" bezeichnet.