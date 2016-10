In zwei eilig anberaumten Treffen hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz versucht, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommens Ceta zu retten. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir eine Lösung finden", sagte er nach einem Gespräch mit dem wallonischen Regierungschef Paul Magnette in Brüssel.



Die Region blockiert mit ihrem Veto die belgische Föderalregierung. Um das bereits ausgehandelte Abkommen zu unterzeichnen, braucht die EU die Zustimmung aller 28 Mitgliedstaaten. "Wir haben noch einige kleine Schwierigkeiten", sagte Magnette. Die wallonische Regionalregierung fürchtet unter anderem die Aushöhlung von Sozial- und Umweltstandards. Sie wolle "Garantien", sagte der sozialistische Regierungschef. Es werde noch etwas Zeit benötigt. Eigentlich soll das EU-Kanada-Abkommen am Donnerstag unterzeichnet werden.



Zuvor hatte sich Schulz bereits mit der kanadischen Handelsministerin Chrystia Freeland getroffen. Auch danach hatte sich Schulz optimistisch gezeigt und gesagt, der kommende Donnerstag bleibe als Termin zur Unterzeichnung des Ceta-Abkommens auf der Agenda. "Die Probleme liegen auf dem Tisch der Europäer und wir müssen versuchen, sie zu regeln", sagte Schulz. Die Gespräche seien aber "sehr konstruktiv" und "vielleicht entscheidend" gewesen.

"Wir haben unseren Job gemacht"

Freeland sagte, dass nicht ihr Land, sondern die EU das Handelsabkommen ausbremse. "Ich hoffe wirklich, dass es die Europäer schaffen, zum Abschluss zu kommen und dass ich in ein paar Tagen mit meinem Premierminister wiederkommen kann, um das Abkommen zu unterzeichnen", sagte die Handelsministerin. "Wir haben unseren Job gemacht, es ist Zeit für die Europäische Union, ihren zu Ende zu machen." Kanada sei zur Unterschrift bereit, nun liege "der Ball im Feld von Europa".

Teilnehmer des EU-Gipfels in Brüssel hatten am Freitag mit einer gewissen Fassungslosigkeit verfolgt, wie die kleine Region mit ihren 3,6 Millionen Einwohnern das Abkommen zwischen Kanada und der EU blockiert. Die Wallonie verlangt weiterreichende Garantien zum Schutz ihrer Bauern und gegenüber dem Einfluss internationaler Konzerne.

Gabriel kritisiert EU-Kommission

Eigentlich sind das EU-Parlament und dessen Präsident nicht an der Aushandlung von Handelsabkommen wie Ceta beteiligt, diese Aufgabe obliegt der EU-Kommission. Die Volksvertretung muss derartigen Verträgen jedoch zustimmen und beeinflusst dadurch auch die Verhandlungen.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hatte Ressortchef Sigmar Gabriel Freeland dazu bewegt, noch nicht abzureisen und mit Schulz zu sprechen. Ziel des Gespräches sei es, "die Uhr anzuhalten" und die Verhandlungen aus kanadischer Sicht nicht für gescheitert zu erklären. "Ceta ist ein exzellentes Abkommen, und es darf nicht an der Unfähigkeit Europas scheitern, einen regionalen Interessenausgleich zu finden", sagte Gabriel. Er und sein Parteifreund Schulz wollen nach Angaben des Ministeriums weiter mit dem wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette sprechen, um den Sozialisten zur Zusage zu bewegen.

Belgien - Wallonien blockiert Freihandelsabkommen Ceta Die belgische Region Wallonien weigert sich weiter, dem Handelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada zuzustimmen. Auch einen neuen Kompromissvorschlag der EU-Kommission lehnte der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette ab. © Foto: Nicolas Lambert/Getty Images

Zugleich kritisierte Gabriel die EU-Kommission scharf. "Es ist die Ignoranz mancher Vertreter der Europäischen Kommission gegenüber den Fragen und Sorgen in der Bevölkerung, die den Abschluss von Abkommen wie Ceta so schwierig gemacht haben und weiterhin schwierig machen", erklärte Gabriel. Deutschland habe mit seinen Gesprächen mit Kanada und vielen anderen EU-Mitgliedsstaaten überhaupt erst dafür gesorgt, dass Ceta einigungsfähig werde. "Am wenigsten dafür getan hat die EU-Kommission selbst."



Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger warf hingegen Gabriel Fehler vor. Kanada zweifle an der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, Schuld seien die Mitgliedstaaten, die das Thema an sich ziehen wollten. "Dass Minister einzelner Mitgliedstaaten zu Verhandlungen nach Kanada reisen, ist absurd. Der deutsche Wirtschaftsminister Gabriel hat das gemacht. Genau den meine ich." Oettinger sagte, er könne nicht verstehen, "dass die deutschen Sozialdemokraten einen Parteikonvent abhalten und eine Mitentscheidung bei Ceta beanspruchen". Er fügte an: "Wollen wir jetzt noch den Kirchengemeinderat von Biberach befragen?"