Die Regierung der Wallonie hat ein Entgegenkommen der EU-Kommission zu Ceta abgelehnt. Ministerpräsident Paul Magnette bezeichnete von der EU-Kommission vorgelegte Zusatzdokumente am Donnerstagabend als noch immer unzureichend wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Diese sollten eigentlich die Bedenken der Wallonen ausräumen und so den Weg zur Unterzeichnung am kommenden Donnerstag ebnen. Das Regionalparlament hatte vor einer Woche mit deutlicher Mehrheit gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada gestimmt.

Ein Prozent stellt sich quer

Ohne das Einverständnis der Wallonie muss die belgische Föderalregierung ihre Zustimmung zum Abkommen verweigern. Dies könnte letztlich das Aus für Ceta bedeuten, da es von allen 28 EU-Staaten unterzeichnet werden muss. Wallonien hat 3,5 Millionen Einwohner, also weniger als ein Prozent der 507 Millionen EU-Bürger.

Mit dem Begleittext hatte die EU-Kommission deutlich machen wollen, dass die Wallonie durch das Abkommen keine Nachteile fürchten müsse. Sorgen der Wallonen vor Hormonfleisch, gentechnisch veränderten Lebensmitteln und einer zu starken Reglementierung der öffentlichen Auftragsvergabe sollten darin ausgeräumt werden. Überarbeitet wurde nach Angaben aus Verhandlungskreisen außerdem die ursprünglich geplante Erklärung zu Bereichen wie Umwelt-, Daten und Beschäftigungsschutz im Haupttext.

Wallonen und Kanadier wollen direkt verhandeln

Magnette will nun direkt mit Kanada beraten. Die kanadische Regierung sehe noch "Verhandlungsspielraum", sagte der Ministerpräsident laut Belga. Kanada scheine "bei manchen Punkten offener als die europäischen Instanzen oder einige EU-Staaten". Am Freitagmorgen will Magnette die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland treffen, bevor er das wallonische Parlament unterrichtet. Magnette warnte die Staats- und Regierungschefs davor, ihn und die Ceta-Kritiker im französischsprachigen Teil Belgiens unter Zeitdruck zu setzen. "Das wird nicht funktionieren", sagte er.

Auch Rumänien und Bulgarien stellen Forderungen: Beide Länder wollen im Gegenzug für ihre Zustimmung zu Ceta eine schriftliche Zusage für eine Visa-Befreiung von Kanada erhalten. "Das wird mittlerweile nicht mehr als so großes Problem gesehen", sagte ein EU-Diplomat am Donnerstagabend. Kanada habe Bereitschaft signalisiert, den beiden Ländern in einem zweistufigen Verfahren eine Visa-Befreiung zuzugestehen. Erst müsse es aber von belgischer Seite grünes Licht für das Abkommen geben.

"Der Moment der Wahrheit"

Die Unsicherheit über die Zukunft von Ceta überschattete am Donnerstag auch den EU-Gipfel. Mehrere Staats- und Regierungschefs äußerten Besorgnis über ein mögliches Scheitern des Abkommens. "Europas Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel", kommentierte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Der belgische Premierminister Charles Michel wollte sich nicht dazu äußern, wie er die Erfolgschancen für Verhandlungen mit der Wallonie einschätzt. "Wir nähern uns dem Moment der Wahrheit", sagte er.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am frühen Freitagmorgen, es werde weiter nach einem Kompromiss gesucht; über einen Verhandlungsstopp wollte sie nicht spekulieren. "Wir arbeiten daran, dass es nicht dazu kommt, aber die Gespräche sind schwierig", sagte Merkel. Die Verhandlungen liefen auf unterschiedlichen Ebenen zwischen der Wallonie und der belgischen Regierung, unter Beteiligung der EU-Kommission und der kanadischen Seite. "Solange geredet wird, gibt es noch Hoffnung", sagte der luxemburgische Premier Xavier Bettel.

Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten erhoffen sich von dem seit 2009 verhandelten Freihandelsabkommen Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mehr Handel und Wachstum durch den Abbau von Zöllen und durch einheitliche Standards. So ist unter anderem vorgesehen, Zugangsbeschränkungen bei öffentlichen Aufträgen zu beseitigen und Dienstleistungsmärkte zu öffnen.



Vor allem in Deutschland gab es aber auch große Proteste aus Sorge vor einer Absenkung von Sozialstandards. Das Bundesverfassungsgericht gab vorige Woche unter Auflagen grünes Licht für die deutsche Ceta-Zustimmung. Allerdings prüfen die Richter die Verfassungsmäßigkeit von Ceta in einem Hauptsacheverfahren. Eine Entscheidung darüber wird im kommenden Jahr erwartet.