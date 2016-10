EU-Parlamentspräsident Martin Schulz kritisiert das an diesem Sonntag in Ungarn stattfindende Referendum über die europäische Flüchtlingspolitik. "Ungarn müsste nach dem Verteilungsschlüssel nur etwa 1.300 Flüchtlinge aufnehmen. Darüber ein Referendum abzuhalten, ist ein gefährliches Spiel", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Ministerpräsident Viktor Orbán missachte damit EU-Grundprinzipien. "Er stellt die Rechtmäßigkeit der europäischen Gesetzgebung in Frage – an der Ungarn selbst beteiligt war."

Länder, die sich in der Flüchtlingskrise unsolidarisch zeigen, sollten dies nach seiner Ansicht finanziell zu spüren bekommen. Momentan trügen die Nettozahler der EU auch die Hauptlast bei der Flüchtlingspolitik. "Wenn einige Empfängerländer also meinen, sie hätten einen Anspruch auf Solidarität, sie selbst müssten aber nicht solidarisch sein, wird das bei der Überprüfung der EU-Finanzplanung sicherlich diskutiert werden."

Den Vorschlag des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn, Ungarn aus der EU auszuschließen, lehnte Schulz allerdings als nicht hilfreich ab.

8,3 Millionen Wahlberechtigte sollen in Ungarn am Sonntag die Frage beantworten, ob sie eine "verpflichtende Ansiedlung von nicht-ungarischen Bürgern" auf Basis von EU-Beschlüssen wollen. Die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Orbán weigert sich, einen EU-Beschluss über die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU umzusetzen. Bislang hat Ungarn keinen einzigen Flüchtling nach dem Verteilungsmechanismus aufgenommen.

Orbáns Regierung wirbt schon seit Monaten für ein Nein beim Referendum und warnt unter anderem davor, dass mit Flüchtlingen Terroristen ins Land kommen könnten. Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung vor, mit ihrer Kampagne gezielt Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Sämtliche Umfragen rechnen mit einer Mehrheit für ein Nein zur EU-Flüchtlingspolitik. Die Wahlbeteiligung muss allerdings bei mindestens 50 Prozent liegen, damit der Volksentscheid gültig ist.