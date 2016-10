Die Sicherheitslage auf den griechischen Inseln ist offensichtlich so instabil, dass die EU keine Asylexperten dorthin schicken möchte. Das berichtet der Spiegel unter Verweis auf ein internes Papier aus Brüssel. Es könne vor Ort zu Problemen für das Personal der EU-Agenturen und der Hilfsorganisationen kommen, hieß es in dem Schreiben. Die griechischen Beamten sind mit der Prüfung der Asylanträge indes überlastet.



Die EU-Staaten seien dem "Aufruf, Experten zu entsenden, bisher in viel zu geringem Umfang gefolgt", hieß es in dem Dokument. Die Registrierzentren und Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sind überfüllt. Fast 16.000 Flüchtlinge und Migranten leben dort – das sind gut doppelt so viele Menschen wie Platz ist. Erst am Montag war es im Hotspot der Insel Lesbos zu Aufständen gekommen. Ein Teil der Bewohner hatte gegen die lange Bearbeitungsdauer der Asylanträge protestiert und mehrere Bürocontainer der europäischen Asylbehörde EASO in Brand gesetzt. Auf der Insel Chios gab es ähnliche Proteste.

Laut EU-Kommission hat die EASO ihre Sicherheitsmaßnahmen vor Ort in Folge der Unruhen erhöht. So gebe es nun für die Mitarbeiter Notausgänge, außerdem sei Sicherheitspersonal eingestellt worden.

Die Zahl der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln nimmt langsam aber stetig zu. Tag für Tag setzen Dutzende Menschen illegal von der Türkei über. Im Rahmen des Flüchtlingsdeals zwischen der EU und der Türkei sollen sie eigentlich zurück in die Türkei geschickt werden, vorher können sie jedoch Asyl beantragen. In ihrem Abkommen hatte die EU versprochen, auf Kollektivabschiebungen zu verzichten.

Für die Bearbeitung der Einzelfälle mangelt es allerdings immer noch an Fachpersonal, wie es die EU zur Unterstützung zugesagt hat. Auf Lesbos entscheiden derzeit neun Beamte über die Anträge von 6.000 Flüchtlingen. Die griechische Regierung hatte seit Inkrafttreten der Abmachung bereits mehrmals auf die Probleme hingewiesen. Zuletzt hatte es aus Griechenland geheißen, man werde die Flüchtlinge aus den überfüllten Flüchtlingslagern auf das Festland bringen, auch wenn dies gegen die Vereinbarung sei.