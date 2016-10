Weniger stehende Heere, mehr Friedenskongresse und die Verbrüderung der Völker: Das waren die Leitlinien von Alfred Nobel, nach denen verdiente Personen mit dem von ihm gestifteten Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden sollten. Das von ihm in seinem Testament 1895 bestimmte Preisgremium, ein "Ausschuss von fünf Personen, die vom norwegischen Storting gewählt werden", hat diese Linien in der Folgezeit aber zunehmend weiter ausgelegt.



Michael Brzoska ist Senior Research Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, das er als Direktor viele Jahre geleitet hat.

Friedensnobelpreise gingen beispielsweise an Umweltaktivisten, Entwicklungsexperten oder, besonders häufig in jüngerer Zeit, an Menschenrechtsaktivisten. Wer an diesem Freitag den Preis erhält, darüber lässt sich trefflich spekulieren.

Vor dem Referendum am 2. Oktober wurden die Akteure im Friedensprozess in Kolumbien als Favoriten für den Preis gehandelt. Nach mehr als fünf Jahrzehnten Krieg mit mehr als 200.000 Todesopfern schlossen die wichtigste bewaffnete Oppositionsgruppe, die Farc, und die kolumbianische Regierung einen Friedensvertrag. Unterzeichner des als endgültig bezeichneten Vertrages waren am 25. August die Chefunterhändler Humberto de la Calle auf der Seite der Regierung und Iván Márquez auf Seiten der Farc.



Sie stehen stellvertretend für die politisch Verantwortlichen: den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos und den Farc-Führer Rodrigo Londoño Echeverri, bekannt unter den beiden Kampfnamen Timoleón Jiménez und Timoschenko. Für ihre Bereitschaft, den Friedensprozess einzugehen, bleiben sie auch nach dem Referendum, dessen Ausgang nicht mehr sicher ist, preiswürdig. Das Nobelpreiskomitee aber hat mit der Preisverleihung schon häufiger Zeichen für eine bessere Zukunft setzen wollen.



Das Iran-Abkommen gilt als Erfolg

Möglicherweise erhöht das innenpolitische Machtspiel zwischen Präsident Santos und seinem Vorgänger Álvaro Uribe um das Referendum die Chancen von kolumbianischen Friedensaktivisten. Zum Beispiel die der Organisation Ruta Pacífica de las Mujeres, die mit vielfältigen Aktionen dazu beigetragen hat, dass der Anteil von Frauen, die am Friedensprozess beteiligt waren, im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch ist.



Die Bedeutung, die Fragen von Strafverfolgung oder Amnestie für ehemalige Kämpfer im kolumbianischen Friedensprozess hat, könnte das Komitee aber auch veranlassen, Bemühungen um Transitional Justice auszuzeichnen, der Aufarbeitung von Verbrechen im Gemeinwesen. Infrage kämen dann etwa das International Center for Transitional Justice, das weltweit Erfahrungen in diesem Feld sammelt und Akteure berät, oder die ehemaligen obersten Ankläger des Jugoslawientribunals, Richard Goldstone und Luise Arbour.

Im vergangenen Jahr galt das im Juli 2015 abgeschlossene Nuklearabkommen zwischen den USA und dem Iran vielfach als besondere Leistung im Sinne Nobels: John Kerry und sein Verhandlungspartner, der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif, aber auch die Verhandlungsführerin der EU, Federica Mogherini, wurden als Kandidaten für den Preis genannt. Trotz starker politischer Anfeindung, insbesondere in den USA, aber auch in Israel und im arabischen Raum, ist das komplizierte Abkommen bisher von beiden Seiten vertrauensvoll umgesetzt worden.