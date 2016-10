Britische Abgeordnete haben eine Abstimmung über die Strategie für den geplanten Austritt aus der EU gefordert. Ex-Labour-Chef Ed Miliband sagte der BBC, die Regierung solle ihre Verhandlungsstrategie mit einem Papier vorstellen, über das im Parlament abgestimmt werden könne. Premierministerin Theresa May benötige für ihre Verhandlungsstrategie beim Brexit "parlamentarische Zustimmung", zu Geheimverhandlungen sei sie nicht befugt. Für einen "harten Brexit" gebe es weder ein Mandat durch das Referendum noch durch das Unterhaus.



Auch Abgeordnete aus der Regierungspartei stellten sich hinter die Forderung. Die konservative Abgeordnete Anna Soubry sagte ebenfalls der BBC: "Wir wollen eine Parlamentsdebatte – vor allem darüber, ob wir im Europäischen Binnenmarkt bleiben."



Premierministerin May hatte eine Abstimmung im Parlament über den Brexit bereits mehrfach abgelehnt. Sie kündigte an, es werde lediglich eine Debatte zu dem Thema geben. Ein Regierungssprecher sagte auf die neuerlichen Forderungen, "natürlich" werde sich das Parlament mit dem Brexit-Prozess befassen. Eine zweite Abstimmung nach der Entscheidung vom Juni sei jedoch "kein akzeptabler Weg vorwärts".

Bei einem Treffen mit dem dänischen Regierungschef Lars Løkke Rasmussen sagte May am Montag, sie wolle sich weiterhin für "starke und positive" Beziehungen mit den europäischen Partnern und für Freihandel einsetzen. Anfang des Monats hatte sie dagegen beim Parteitag der Konservativen den Eindruck erweckt, dass der Zugang zum Europäischen Binnenmarkt für Großbritannien nur zweitrangig sei, wenn das Land dafür die ungehinderte Einreise von EU-Bürgern in Kauf nehmen muss.



Das britische Pfund hat seitdem erheblich an Wert verloren. Führende EU-Politiker schlossen bislang kategorisch aus, dass Großbritannien Zugang zum EU-Binnenmarkt bekommen kann, ohne EU-Bürgern freien Zugang zum britischen Arbeitsmarkt zu gewähren.



May will das Austrittsverfahren aus der EU nach eigenen Angaben spätestens Ende März 2017 einleiten. Der Verhandlungsprozess dauert dann noch zwei Jahre.