Die britische Regierung will einem Bericht der Sunday Times zufolge zwischen April und Mai des kommenden Jahres den formellen Schritt zum Austritt aus der EU einleiten. Es werde dann ein "großes Aufhebungsgesetz" eingebracht, um die 1972 geschaffene Grundlage für die heutige EU-Mitgliedschaft des Landes aufzuheben, zitiert die Zeitung die britische Premierministerin Theresa May.



Der für den Brexit zuständige Minister David Davis sagte außerdem der Zeitung Telegraph, am Tag des Austritts aus der Europäischen Union würden alle EU-Verordnungen zunächst in britisches Recht übergehen. Etwaige Änderungen würden dann später vom Parlament in London vorgenommen. Die bestehenden Rechte der britischen Arbeiter würden daher nicht angetastet, sagte Davis.



Mays Partei, die konservativen Tories, beginnt am Sonntag in Birmingham ihren jährlichen Parteitag. Das Treffen der Regierungspartei dürfte von der Diskussion über den EU-Austritt des Landes bestimmt werden. Mays erste Parteitagsrede als Vorsitzende der Tories wird mit Spannung erwartet. Beobachter erhoffen sich Hinweise darauf, wie sich London in den Verhandlungen mit den verbleibenden EU-Staaten positionieren will.

Die Briten hatten in einem Referendum am 23. Juni für den Brexit gestimmt. May übernahm kurz darauf den Parteivorsitz und den Posten an der Regierungsspitze von David Cameron.