Großbritanniens Premierministerin Theresa May wollte mit ihrer Rede beim Parteitag der konservativen Partei in Birmingham offensichtlich klarmachen, dass sie es ernst meint. Mehr als drei Monate sind seit dem Leave-Votum der Briten vergangenen. Vor zweieinhalb Monaten wurde May Premierministerin. Eine klare Ansage, wohin es in Sachen Brexit gehen soll, ist sie seitdem schuldig geblieben.

Doch das sollte sich jetzt ändern. "Wir werden dem Land diese Woche zeigen, dass wir es ernst meinen!", erklärte May unter dem tosenden Beifall der Delegierten. Kurz darauf deutete sie einen "harten" Brexit an, der das Land unter Umständen den Zugang zum europäischen Binnenmarkt kosten könnte.

Zunächst wolle sie über das "globale Britannien" sprechen, sagte May zu Beginn ihrer Rede. Großbritannien sei immer der "leidenschaftlichste und überzeugendste Fürsprecher" für Freihandel gewesen. Die Briten hätten sich beim Referendum dafür ausgesprochen, ein "ehrgeiziges Handelsland" zu sein, das aber seine "eigenen Gesetze erlässt und sich selbst regiert", sagte May. London werde Handelsabkommen "mit alten und neuen Partnern" abschließen.

Dann wurde sie zum ersten Mal konkret. Es wäre falsch gewesen, auf der Stelle aus der EU auszutreten, sagte May. Aber es werde keine "unnötigen Verzögerungen" geben. Die Regierung werde spätestens Ende März Artikel 50 des EU-Vertrages aktivieren, mit dem die zweijährigen Austrittsverhandlungen beginnen.

Es folgte eine heftige Attacke auf Kritiker, die fordern, dass May das Parlament über den Beginn der Brexit-Verhandlungen abstimmen lassen sollte. Es sei nicht die Sache des Parlaments zu entscheiden, wann Artikel 50 aktiviert wird, sagte May. "Das ist die Sache der Regierung." Diejenigen Abgeordneten, die nun eine Abstimmung forderten, fuhr May fort, seien dabei, die Demokratie zu untergraben: "Die versuchen nicht, den Brexit richtig zu machen. Sie versuchen, ihn zu zerstören, indem sie ihn verzögern. Sie beleidigen die Intelligenz der Menschen in Großbritannien."

So selbstbewusst May sich in dieser Frage geben mag: Ihr droht damit reichlich Ärger. Mitte dieses Monats wird sich ein Gericht in London erstmals mit der Frage befassen, ob die Regierung überhaupt befugt ist, die Austrittsverhandlungen ohne vorherige Abstimmung im Parlament in Gang zu setzen.

Und auch ihre folgende Äußerung sorgte noch am selben Tag für Unmutsäußerungen. May erklärte, sie werde sich mit mit den Regionalparlamenten in Wales, Schottland und Nordirland beraten, aber diese nicht an der Entscheidung teilhaben lassen. "Weil wir beim Referendum als ein Vereinigtes Königreich abgestimmt haben, werden wir als ein Vereinigtes Königreich verhandeln, und wir werden die Europäische Union als ein Vereinigtes Königreich verlassen." Sie werde es "polarisierenden Nationalisten" nie erlauben, die Einheit Großbritanniens zu gefährden.