Sie gebe den Parteivorsitz aus "privaten und professionellen Gründen" ab, erklärte die Europaabgeordnete und Ukip-Chefin Diane James auf Twitter. Ihr sei klar geworden, dass sie weder die "nötige Autorität" noch die "vollständige Unterstützung" ihrer Kollegen im Europarlament und in der Partei habe, um notwendige Veränderungen auf den Weg zu bringen.

James war erst am 16. September von den Parteimitgliedern zur Nachfolgerin des charismatischen Nigel Farage gewählt worden. Die 56-Jährige, die früher in der Pharmaindustrie tätig war und seit 2014 im Europaparlament sitzt, war die erste Frau an der Spitze der Anti-Einwanderungs-Partei. Sie war als Favoritin in die Wahl gegangen; jedoch war der eigentliche Favorit, Steven Woolfe, zuvor von der Wahl ausgeschlossen worden: Seine Bewerbung war 17 Minuten nach Bewerbungsschluss eingegangen.

Der Ukip-Sprecher für Einwanderungspolitik, der ebenfalls für die Rechtspopulisten im Europaparlament sitzt, war auch der Favorit des Partei-Finanziers Arron Banks gewesen. Beobachter hatten deshalb vor einer Spaltung der Partei gewarnt.

Brexit-Befürworter Farage hatte indes kurz nach dem historischen Votum für einen britischen Austritt aus der Europäischen Union im Juli seinen Rücktritt erklärt. Zur Begründung hatte er gesagt, durch das Votum sein politisches Ziel erreicht zu haben. Ukip-Mitgründer Farage hatte jahrelang für einen EU-Austritt Großbritanniens gekämpft. Als Ukip-Chef sorgte er immer wieder mit populistischen und fremdenfeindlichen Parolen für Schlagzeilen.

Spekulationen über ein mögliches Comeback an der Ukip-Spitze erteilte Farage eine klare Absage. Er werde "nicht für zehn Millionen Dollar" zurückkommen, sagte er der britischen Nachrichtenagentur Press Association (PA). Nun ist auch eine erneute Kandidatur Woolfes im Gespräch.