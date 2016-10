Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat seine Frau durch eine Äußerung im Präsidentschaftswahlkampf in Schwierigkeiten gebracht. Bill Clinton sagte bei einem Wahlkampfauftritt in Flint im Bundesstaat Michigan, das unter dem demokratischen Präsidenten Barack Obama eingeführte Krankenversicherungssystem "Obamacare" sei "die verrückteste Sache der Welt". Damit kritisierte er das zentrale politische Projekt des scheidenden demokratischen Präsidenten, um dessen Nachfolge Hillary Clinton derzeit kämpft.



Er erwähnte zwar auch, dass die Reform für Millionen von US-Bürgern Verbesserungen mit sich brachte. Zugleich bemängelte er aber, dass Kleinunternehmer, deren Einkommen knapp über der Zuschussgrenze liegen, mehr bezahlen müssten. Bill Clinton wörtlich: "Da ist dieses verrückte System, in dem wie aus dem Nichts 25 Millionen Menschen in die Gesundheitsversicherung hineinkommen – und die Menschen, die sich krummlegen, zum Teil 60 Stunden die Woche, zahlen am Ende doppelt so viel und bekommen nur die Hälfte heraus." In diesem System kämen "die kleinen Unternehmer" unter die Räder.

Der republikanische Kandidat und Widersacher Hillary Clintons, Donald Trump, äußerte sich erheitert über die Uneinigkeit im demokratischen Lager. "Ich möchte mich dafür bedanken, dass er ehrlich gewesen ist", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Prescott Valley im Bundesstaat Arizona . "Ich wette, dass er in der vergangenen Nacht durch die Hölle gegangen ist", fügte Trump hinzu. "Aber ehrlich, er ist schon viele Nächte mit Hillary durch die Hölle gegangen."

Auch Hillary Clinton sieht Nachbesserungsbedarf bei Obamas Reform. Als sie auf die Debatte über das Gesundheitssystem angesprochen wurde, sagte sie, sie wolle Obamacare verbessern. "Ich habe schon gesagt, dass wir das, was kaputt ist, in Ordnung bringen müssen – und das behalten werden, was funktioniert." Das werde nicht einfach, "aber es ist weit besser, als bei Null anzufangen – was die Republikaner leider vorhaben".

Die Spitzenkandidaten Trump und Clinton treffen noch zweimal direkt aufeinander: in TV-Duellen am 9. und 19. Oktober. Die möglichen Vizepräsidenten hatten sich in der Nacht einer TV-Diskussion gestellt. Es war die einzige Fernsehdebatte der Vizekandidaten im US-Wahlkampf. Die Wahl des neuen Präsidenten findet am 8. November statt.