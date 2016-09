Nur wenige Minuten nach der großen TV-Debatte hatte Donald Trump erklärt, die Diskussion mit seiner Rivalin Hillary Clinton sei für ihn "großartig" gelaufen. Doch die ersten Umfragen nach dem Duell widerlegen seine Behauptung: Clinton baut ihren Vorsprung gegenüber Trump aus. Sowohl auf Bundesebene als auch in einigen umkämpften Swing States liegt die Demokratin wieder vorn. Die Wähler machen Trump nun ganz offiziell zum Verlierer der ersten Debatte.

Besonders schmerzhaft für Trump sind die jüngsten Ergebnisse aus dem US-Bundesstaat Nevada. Dort sieht die Universität Suffolk seine Konkurrentin Clinton nach der Debatte mit sechs Prozentpunkten vorn. Und das, obwohl Trump dort bislang eine komfortable Führung halten konnte. Es sind eben jene Staaten, die Trump eigentlich unter keinen Umständen verlieren darf, wenn er die Wahl im November gewinnen will.

Denn ohnehin liegt er mit Blick auf die Wahlmänner-Stimmen trotz seiner zuletzt steigenden Umfrage-Ergebnisse noch immer hinter Clinton zurück. Entsprechend müsste Trump seiner Rivalin eigentlich Staaten abnehmen und gleichzeitig seinen Vorsprung im Rest des Landes halten.

Wahlmänner USA Das Wahlmänner-Prinzip Der US-Präsident wird nicht direkt vom Volk, sondern indirekt durch das Wahlmännergremium gewählt. Die Wahl ist entschieden, sobald ein Kandidat die Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen erreicht hat. Die Zahl der Wahlmänner variiert unter den Bundesstaaten gemessen an der Einwohnerzahl. Das große Kalifornien etwa verfügt über 55, das kleine Delaware über 3. Darüber hinaus gilt für fast alle Staaten: Wer die Mehrheit in einem Staat gewinnt, bekommt alle Wahlmänner dieses Staates (Winner-Takes-It-All-Prinzip).

Doch auch in Florida, Michigan und New Hampshire hat der Milliardär nach der TV-Debatte laut den neuen Umfragen verloren. Gerade Florida ist für den Wahlausgang wichtig, da dort aufgrund der hohen Einwohnerzahl besonders viele Wahlmänner-Stimmen zu holen sind. Allerdings liegt Clinton auch in Florida aktuell wieder mit vier Prozentpunkten vorn.

Wenig überraschend sind es offenbar weibliche Wähler und Minderheiten, die Clinton nach Wochen im Umfrage-Tief wieder in Führung gehen lassen. Im TV-Duell hatte die Demokratin Trump für seinen respektlosen Umgang mit Frauen scharf attackiert. Besonders Clintons Vorwurf, Trump habe die ehemalige Schönheitskönigin Alicia Machado wegen ihres Gewichts in den neunziger Jahren "Miss Piggy" genannt, hatte auch in den Tagen nach der Debatte den politischen Diskurs in den USA dominiert.

Trump versuchte gar nicht erst, die Debatte zu seinen Gunsten zu drehen – stattdessen feuerte er am Freitagmorgen gleich mehrere beleidigende Tweets in Richtung von Machado ab. Entsprechend groß ist aktuell Clintons Vorsprung unter weiblichen Wählern: Laut der Umfrage aus Florida führt die Demokratin unter Frauen mit deutlichen 17 Prozentpunkten.



Wer zieht ins Weiße Haus ein? Zahl der Wahlmänner, die Clinton und Trump laut aktuellen Umfragen in den einzelnen Bundesstaaten für sich gewinnen können. -

In Kombination mit den jüngsten Umfragen auf Bundesebene verdichtet sich der Eindruck, dass Clinton sich durch ihren Auftritt während der Debatte am Montag von Trump absetzen konnte. Demnach hat sie derzeit bundesweit wieder einen Vorsprung von drei bis fünf Prozentpunkten – und das obwohl der republikanische Präsidentschaftskandidat noch am Tag der Debatte mit Clinton fast gleichauf lag.

Trumps Aufholjagd, die sich aus seiner Kritik an Clintons intransparentem Umgang mit ihrer Lungenentzündung und den E-Mail-Skandalen der vergangenen Wochen gespeist hatte, ist damit vorerst beendet. Entsprechend gereizt reagierte Trump am Donnerstag: Während einer Wahlkampf-Veranstaltung in New Hampshire warf er dem Debatten-Moderator Lester Holt im Nachhinein vor, ihn ungerecht behandelt zu haben. Auch kritisiert Trump seit Tagen, dass ein defektes Mikrofon seinen Auftritt am Montag behindert habe. Tatsächlich hat das Organisationskomiteeinzwischen eingeräumt, dass es Probleme mit dem Mikrofon des Republikaners gegeben habe.



Die nächste Debatte ist nur noch gut eine Woche entfernt. Während Trumps enger Berater Rudi Guliani ihm schon riet, das zweite Duell mit Clinton einfach abzusagen, drängt sein Team ihn derzeit offenbar dazu, sich dieses Mal besser vorzubereiten. Schließlich hatte er bei der Debatte am Montag vor allem deshalb so unterlegen gewirkt, weil die erfahrene Profi-Politikerin Clinton ihn beim Thema Außen- und Sicherheitspolitik regelrecht vorführen konnte.

Wer führt in den Umfragen?

Das Format der nächsten TV-Debatte könnte Trump jedoch liegen: Anstatt wie vergangene Woche in langen Themen-Blöcken mit Clinton hin- und her zu diskutieren bekommen beide Kandidaten nun Fragen aus dem Publikum gestellt, auf die sie innerhalb von zwei Minuten antworten müssen. Eine tiefe inhaltliche Auseinandersetzung bleibt Trump deshalb am nächsten Sonntag in St. Louis wohl erspart.

Doch anstatt dem Rat seines Teams zu folgen und gleich in die Vorbereitung für das nächste Duell einzusteigen, ließ Trump noch am Abend der Debatte wissen, womit er Clinton bei ihrem nächsten Aufeinandertreffen möglicherweise attackieren will: Denn nur um Clintons Tochter Chelsea zu schonen, habe er an diesem Abend nicht die Affären ihres Mannes Bill Clinton ausgepackt.

Seit Wochen geht Trump mit dem Wissen über die Beziehungen des Ex-Präsidenten um wie mit einer Geheimwaffe, die er jederzeit gegen seine Rivalin einsetzen kann. Dabei ist seine Absicht völlig klar: Trump nutzt Episoden aus der leidgeprüften Ehe der Clintons dazu, um davon abzulenken, dass er selbst seit Monaten wegen seiner sexistischen Kommentare gegenüber Frauen in der Kritik steht.

Doch sind wohl gerade für Trump die Skandal-Geschichten seiner Kontrahentin kein vielversprechender Weg aus dem Umfrage-Tief: Trump ist in dritter Ehe verheiratet und selbst als Fremdgeher bekannt. Will er Clinton wirklich für die privaten Verfehlungen ihres Mannes attackieren, kann er sich deshalb schon jetzt auf ein paar schmerzhafte Gegenfragen einstellen.