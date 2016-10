Irakische Sicherheitskräfte haben Polizeiangaben zufolge den Angriff der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) auf die Stadt Kirkuk abgewehrt. Insgesamt wurden dabei 46 Menschen getötet und 133 verletzt, teilte ein Militärvertreter im irakischen Innenministerium mit. Bei den meisten Opfern handele es sich um Sicherheitskräfte.



In einer koordinierten Aktion hatten IS-Kämpfer am Freitag öffentliche Gebäude in Kirkuk sowie ein Kraftwerk im nordirakischen Dibis angegriffen. Die Kämpfe hatten bis zum Samstagmorgen angehalten. Mindestens fünf Selbstmordattentäter attackierten Häuser im Zentrum, darunter das Polizeihauptquartier. Die Terroristen griffen auch Kontrollpunkte und Patrouillen der Sicherheitskräfte in der Stadt mit Granaten und Schusswaffen an. Wie viele IS-Kämpfer genau an dem Angriff beteiligt waren, ist unbekannt. Ein Militärvertreter sprach von mindestens 25 getöteten Angreifern.

Schüsse und Explosionen waren nach Angaben von Bewohnern den ganzen Morgen zu hören, in mehreren Stadtvierteln gab es Straßenkämpfe. Über Kirkuk wurde eine vollständige Ausgangssperre verhängt.

Die kurdische Autonomieregierung im Nordirak und die Zentralregierung in Bagdad streiten sich seit Langem um die ölreiche Region rund um Kirkuk. Kurdische Peschmerga-Kämpfer hatten die Stadt im Zuge des Kampfes gegen den IS unter ihre Kontrolle gebracht.

Kirkuk liegt etwa 170 Kilometer südöstlich der IS-Hochburg Mossul. Am Montag hatte ein Bündnis aus irakischer Armee, kurdischen Peschmerga und sunnitischen Milizen eine Großoffensive auf die Stadt gestartet. Die Regierungstruppen und ihre Verbündeten haben seitdem zahlreiche Orte im Umland Mossuls erobert und rückten bis auf etwa 20 Kilometer an die Millionenstadt heran. Mossul ist die letzte irakische IS-Bastion. Sollte die Stadt befreit werden, wäre der IS im Irak militärisch weitgehend besiegt.



Beobachter werteten den Angriff in Kirkuk daher als Reaktion auf die Großoffensive auf Mossul und als Versuch des IS, die Schlacht in die Gebiete seiner Gegner zu tragen. Zudem verübten die Extremisten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Anschläge in der Hauptstadt Bagdad, um das Vertrauen in die irakische Zentralregierung zu untergraben.