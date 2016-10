Das irakische Militär ist näher an die IS-Hochburg Mossul im Norden des Landes herangerückt. Armee und kurdische Peschmerga-Kämpfer meldeten am vierten Tag ihrer Offensive auf die Millionenmetropole die Einnahme von mindestens 15 Orten im Umland der Stadt. Die meisten von ihnen waren früher von Christen, Jesiden und anderen christlichen Minderheiten bewohnt. Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi sagte, das Militär käme schneller voran als geplant.



Etwa 20 Kilometer östlich von Mossul hätten irakische Antiterroreinheiten unter anderem den früher vor allem von Christen bewohnten Ort Bartella eingenommen, teilte die Armee mit. Die Region war seit mehr als zwei Jahren unter der Kontrolle der IS-Terrormiliz, Zehntausende Christen mussten von dort fliehen. Bartella liegt an einer wichtigen Verbindungsstraße. Von dem Ort aus können die Streitkräfte voraussichtlich schnell bis an die Stadtgrenze Mossuls vordringen.

Am Montag hatten die irakische Armee, kurdische Peschmerga-Kämpfer und lokale sunnitische Milizen ihre lang erwartete Offensive auf Mossul begonnen. Die Streitkräfte rücken seitdem aus drei Richtungen auf Mossul vor. Die Stadt ist die letzte IS-Bastion im Irak. Sollten die Extremisten aus Mossul vertrieben werden, wäre die Terrormiliz in dem Land militärisch weitgehend besiegt.



Das Oberkommando der Peschmerga in Erbil erklärte, Ziel sei es, strategisch wichtiges Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen und so die Bewegungsfreiheit des "Islamischen Staats" einzuschränken. Die Terrormiliz setzt Selbstmordattentäter ein, um die Angreifer aufzuhalten. Viele Straßen und Gebäude sind vermint.



Diplomaten aus dem Irak, den USA und knapp 20 weiteren Staaten sprachen in der französischen Hauptstadt bereits über die Zeit nach dem Ende der Mossul-Offensive. Es soll schon früh Einigkeit darüber herrschen, wie Zivilisten geschützt, Hilfsgüter verteilt und Verwaltungsfragen zu vom IS befreiten Gebieten beantwortet werden sollen. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault mahnte, der Kampf gegen den IS dürfe sich nicht nur auf die irakische Stadt beschränken. "Nach Mossul (…) muss dieselbe Offensive gegen Rakka vorbereitet werden", sagte er. Die Stadt gilt als IS-Hochburg in Syrien.

Frankreichs Staatspräsident François Hollande sagte, man müsse verhindern, dass Dschihadisten von Mossul nach Rakka fliehen. Die Kämpfe um Mossul könnten lange dauern, dabei müsse auch die Zivilbevölkerung geschützt werden. "Alles wird getan, um den Bewohnern der Ebene von Ninive die notwendige humanitäre Hilfe zu bringen", sagte Hollande.



Deutschland will beim Wiederaufbau helfen

Im Zuge der aktuellen Offensive sind nach UN-Angaben bereits mehr als 5.600 Menschen vertrieben worden. 3.700 von ihnen hätten allein am Mittwoch die Flucht ergriffen, sagte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs. Die Betroffenen würden von humanitären Helfern unterstützt.

Beobachter rechnen mit großen Zerstörungen in der Stadt und hohen Kosten für den Wiederaufbau. Die Finanzierung ist ein wichtiger Punkt, der auf dem Treffen in Paris diskutiert wurde. Deutschland will im Irak in "vorderer Reihe" tätig und vielleicht einer der größten Geldgeber werden, sagte Außenstaatssekretär Markus Ederer. Berlin stelle 2016 und 2017 einen Betrag von 500 Millionen Euro für humanitäre Hilfe und Stabilisierungsmaßnahmen zur Verfügung und gewähre außerdem eine Kreditlinie von 500 Millionen Euro für die befreiten Gebiete. Deutschland wird selbst eine Folgekonferenz zur Zukunft Mossuls veranstalten, mögliche Termine hierfür seien der 16. oder 17. November, sagte Ederer weiter.