Die irakische Armee und ihre Verbündeten rücken immer weiter auf Mossul vor. Am Samstag hatte zunächst das irakische Militär mitgeteilt, Regierungseinheiten seien bis auf 20 Kilometer an Mossul herangerückt. Nun starteten auch kurdische Milizen einen erneuten Vorstoß. Sie hätten die Offensive nordöstlich der zweitgrößten Stadt des Landes nahe der Stadt Baschika an zwei Fronten begonnen, teilten Peschmerga-Kräfte mit. Mossul ist die Hauptstellung der Terrormiliz "Islamischer Staat (IS)" im Irak.

Der US-Fernsehsender CNN berichtete, die Terrormiliz reagiere mit Brutalität gegen Zivilisten auf die anhaltenden Gebietsverluste. Mehr als 280 Männer und Jugendliche seien vom IS hingerichtet worden, heißt es. CNN beruft sich dabei auf den irakischen Geheimdienst. Demnach haben die Terroristen die Menschen zunächst als Schutzschilder genutzt und später erschossen. Der irakische Geheimdienst schreibt in seinem Bericht, es seien auch Kinder unter den Getöteten gewesen.

Außerdem wird befürchtet, dass die Terrormiliz Chemiewaffen gegen die Bevölkerung von Mossul einsetzen könnte. In der Vergangenheit hat der IS bei Angriffen schon mehrfach Chlor- und Senfgas benutzt. Das Internationale Komitee des Roten Kreuz teilte mit, die Krankenstationen rund um Mossul würden für die Behandlung von Opfern derartiger Angriffe vorbereitet. Dazu werden unter anderem Gasmasken verteilt. Die US-geführte Anti-IS-Koalition hat nach eigenen Angaben irakische Sicherheitskräfte und kurdische Peschmerga mit mehr als 24.000 Gasmasken ausgerüstet.

Eine Schwefelgaswolke von einer brennenden Fabrik in der Nähe von Mossul hat bereits bei tausend Menschen Atemprobleme ausgelöst. Das sagten Mediziner der Stadt Kajjara. Das US-Militär geht davon aus, dass der IS auf seinem Rückzug absichtlich eine Schwefelfabrik angezündet hat.

Selbstmordattentate und Heckenschützen

Die gemeinsame Offensive der irakischen Armee und der kurdischen Milizen gegen die IS-Stellung wurde lange vorbereitet. Am Montag begann die Offensive mit mehr als 25.000 irakischen Soldaten. Die Bodenoffensive wird von Luftangriffen der US-geführten Allianz unterstützt. Dabei kämpfen sie in einer Reihe meist unbewohnter Städte und Dörfer rund um Mossul gegen IS-Kämpfer. Der IS versuchte, den Vormarsch mit Selbstmordattentaten und dem Einsatz von Heckenschützen zu stoppen.

Es wird erwartet, dass es Wochen oder auch Monate dauern wird, bis der IS aus Mossul vertrieben ist. In der Stadt leben mehr als eine Million Zivilisten. Mossul gilt neben Rakka in Syrien als Hauptstützpunkt des "Islamischen Staats". Auch im syrischen Rakka bereiten kurdische Einheiten eine Offensive gegen den IS vor.