Schiitische Milizen im Irak haben einen Angriff von Süden her auf die Stadt Tal Afar gestartet. Die Attacke sei Teil der Rückeroberung Mossuls vom "Islamischen Staat", das östlich von Tal Afar liegt, sagte ein Sprecher der von der irakischen Regierung akzeptierten Hisbollah-Brigaden. Die Milizionäre würden von iranischen Spezialisten beraten, zudem unterstütze die irakische Luftwaffe die Offensive. Ziel sei es, die noch offene Verbindung zwischen Mossul und der syrischen Grenze zu schließen.

Der Angriff der schiitischen Milizen hat politische Brisanz. Denn Tal Afar wird seit der Besetzung des "Islamischen Staates" (IS) 2014 mehrheitlich von Sunniten bewohnt. Die Türkei ist besorgt, weil Tal Afar nahe der türkisch-irakischen Grenze liegt. Zudem wird befürchtet, dass eine Rückeroberung von Schiiten zu Religionskonflikten und letztlich zu einer neuen Bevölkerungsmehrheit der Schiiten führen könnte. In der Region wohnen auch Turkmenen, für die sich die türkische Regierung verantwortlich fühlt. Daher hatte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Mittwoch gedroht, dass die Türkei "geeignete Maßnahmen" im Falle eines schiitischen Angriffs auf Tal Afar einleiten werde.

Das Militärbündnis, das seit knapp zwei Wochen mit einer Großoffensive versucht, Mossul vom IS zurückzuerobern, ist selbst instabil. Irakische Streitkräfte kämpfen auf dem Boden mit Unterstützung der kurdischen Peschmerga und schiitischen Milizen. Beobachter befürchten einen Aufbruch des Bündnisses, sollten die schiitischen Milizen zu viel Initiative übernehmen. Daher hatte Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi vorsorglich angeordnet, dass die schiitischen Milizen Mossul nicht betreten werden.

Auch der Sprecher der schiitischen Milizen sagte, dass die Kämpfer weiterhin nicht die Absicht hätten, in Mossul einzudringen. Vielmehr würden sie sich auf Tal Afar und die Sicherung der westlichen Grenze mit Syrien konzentrieren.



Amnesty International wirft schiitischen Milizen Kriegsverbrechen vor

Die schiitischen Milizen stehen international in der Kritik. Die Vereinten Nationen werfen ihnen Übergriffe auf Sunniten vor. So sollen sie mehr als 640 sunnitische Männer und Jugendliche aus der ehemaligen IS-Hochburg Falludscha verschleppt haben. 50 von ihnen seien erschossen oder zu Tode gefoltert worden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von schweren Verstößen gegen die Menschenrechte und von Kriegsverbrechen gegen Zivilisten, die vor dem IS geflohen sind.