ZEIT ONLINE: Mr. Trippi, wie es aussieht, verliert Donald Trump am 8. November gegen Hillary Clinton. Was passiert, wenn er den Ausgang der Wahl nicht anerkennt?

Joe Trippi: Das wäre der Katastrophenfall. Nie zuvor in der jüngeren Geschichte unseres Landes hat ein Kandidat das Ergebnis einer Präsidentschaftswahl angezweifelt. Bei Trump kommt noch hinzu, dass seine Anhänger ihm so treu verbunden sind, dass sie ihn wohl weiterhin unterstützen würden. Und dann hätten wir einen endgültigen Stillstand in unserem politischen System.

ZEIT ONLINE: Wie das?

Trippi: Derzeit kontrollieren die Republikaner beide Kammern des Kongresses. Zwar sieht es so aus, als ob die Demokraten im Senat ein paar Sitze dazu bekommen könnten. Doch bleibt den Republikanern dann immer noch mindestens das Repräsentantenhaus, mit dem sie jeden Gesetzesvorschlag einer Präsidentin Clinton blockieren könnten. Schon Barack Obama hat angesichts dieser ideologischen Blockade-Haltung in den vergangenen Jahren kaum etwas erreicht. Und schon jetzt stellt sich die Frage: Wie lange hält unser Land das noch aus?

Wenn Trump aber in den Wochen nach der Wahl erklärt, dass Clinton nicht die rechtmäßige Präsidentin des Landes ist, werden diese Gräben noch tiefer. Dann gibt es kaum noch Hoffnung, dass wir Amerikas dringendste Probleme in den nächsten Jahren gelöst bekommen.

ZEIT ONLINE: Nicht nur Trump selbst, sondern auch viele seiner Unterstützer warnen vor Wahlbetrug. Woher stammt dieses Misstrauen?

Joe Trippi berät seit den achtziger Jahren demokratische Politiker im Wahlkampf. ©privat

Trippi: Das ist eine gute Frage, die ich aber nicht wirklich beantworten kann. Es gibt zu diesem Thema einige Studien. Die belegen, dass unter den rund eine Milliarde Stimmen, die seit dem Jahr 2000 bei Wahlen abgegeben wurden, nur in 31 Fällen Unregelmäßigkeiten aufgetaucht sind. Wahlbetrug ist extrem selten und passiert fast nie – schon gar nicht in einem Ausmaß, das Trump gefährlich werden könnte.

Und genau deshalb ist es so unverantwortlich, dass er diese Verschwörungstheorien immer weiter verbreitet. Selbst wenn ihm nach der Wahl nur 20 Prozent der Wähler glauben, dass ihm der Sieg mit illegalen Mitteln gestohlen wurde, könnte die Wut seiner Anhänger überkochen. Manche Beobachter fürchten schon den Ausbruch von Gewalt, sollte Trump verlieren.

ZEIT ONLINE: Kritiker sagen, Trump sei der lebende Beweis dafür, dass das amerikanische Zweiparteiensystem nicht mehr funktioniere. Sehen Sie das auch so?

Trippi: Ja. Es ist heute ganz einfach, die existierenden Parteistrukturen einzureißen. Trump hat das im Fall der Republikaner bewiesen und der Sozialist Bernie Sanders war nah dran, auch die Demokraten zu spalten.

ZEIT ONLINE: Wie konnte es dazu kommen?

Trippi: Die Gründerväter unseres Landes haben im 18. Jahrhundert auf die Einteilung des politischen Systems in Parteien verzichtet. Ihnen war schon damals klar, dass eine so klare Trennlinie zur Spaltung der Gesellschaft führen kann. Heute wissen wir: Sie hatten recht.

Grund dafür ist wohl zuerst das Internet. In den siebziger Jahren hatten wir drei große Fernsehsender – um die ganze Nation zu erreichen, brauchten beide Parteien klare, einheitliche Positionen. Heute kann man innerhalb kurzer Zeit zehn Millionen Menschen von der Idee begeistern, Muslime aus dem Land auszusperren, oder davon überzeugen, dass Barack Obama nicht in den USA geboren ist – und sie alle sind über das Internet miteinander vernetzt. Es bilden sich sogenannte Echokammern, jeder hört und liest nur noch, was ihn in der eigenen Haltung zu politischen Streitfragen bestärkt.