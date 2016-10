Die USA setzen die Gespräche mit Russland über Syrien aus. Das teilte das Außenministerium mit. Man habe alles dafür getan, mit Moskau eine Übereinkunft zu treffen, um die Gewalt in dem Bürgerkriegsland zu beenden, sagte ein Ministeriumssprecher. Russland sei aber seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Ein Sprecher des Weißen Hauses ergänzte: "Die Geduld aller mit Russland ist am Ende."



Bisher telefonierten seit dem Ende der Waffenruhe die Außenminister beider Länder, John Kerry und Sergej Lawrow, regelmäßig miteinander.

Die US-Regierung hatte bereits am Donnerstag angekündigt, die Verhandlungen mit dem Kreml zu stoppen, wenn Russland und Syrien die Angriffe auf die Stadt Aleppo nicht einstellen würden. Russland ist der Hauptverbündete von Syriens Präsident Baschar al-Assad.



Die Luftangriffe auf Aleppo gingen jedoch weiter. Nach Einschätzung des US-Außenministeriums seien die Angriffe auf zivile Ziele in dem Bürgerkriegsland gar verstärkt worden.

Auch am Montag wurde ein Krankenhaus in der von Rebellen kontrollierten Gegend der Stadt getroffen. Die Spannungen zwischen den USA und Russland wegen des Bürgerkriegs in Syrien haben sich seit dem Ende der Waffenruhe, die beide Länder gemeinsam ausgehandelt hatten, drastisch verschärft. Die Regierungen in Washington und Moskau geben sich dafür gegenseitig die Schuld.

Russland hatte die USA wiederholt aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die gemäßigten Rebellen von den Extremisten der früher als Nusra-Front bekannten Gruppe Dschabhat Fatah al-Scham getrennt werden. Letztere hätten den von Russland und den USA vermittelten Waffenstillstand wiederholt verletzt und Hilfslieferungen behindert, monierte die russische Seite. Die Gruppe habe den Waffenstillstand genutzt, um sich neu aufzustellen. Zudem hätten sich ihr weitere Rebellengruppen angeschlossen – trotz des US-Bekenntnisses, sie zu trennen.