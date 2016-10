Der Friedensnobelpreis für Juan Manuel Santos ist keine Überraschung, er galt als einer der Favoriten. Überraschend ist, dass das Komitee ihn allein auszeichnete.

Denn die Unterzeichner des als historisch bezeichneten Friedensvertrags waren am 25. August die Chefunterhändler Humberto de la Calle auf der Seite der Regierung und Iván Márquez aufseiten der Farc. Sie hatten in den vier Jahre dauernden zähen Verhandlungen auf Kuba geschafft, was so vielen vor ihnen nicht gelungen war: den seit nunmehr 52 Jahren andauernden Bürgerkrieg in Kolumbien mit mehr als 200.000 Toten zu beenden.

Natürlich handelten sie im Auftrag der politisch Verantwortlichen. Neben dem kolumbianischen Präsidenten ist das der Farc-Führer Rodrigo Londoño Echeverri, bekannt unter den Kampfnamen Timoleón Jiménez und Timoschenko. Auch er, der sich in der Guerillatruppe für den Frieden einsetzte, ging leer aus.

Santos stand nicht immer für Frieden

Das Nobelpreiskomitee hat sich in den vergangenen Jahren häufig für Institutionen und Organisationen entschieden oder bedachte Aktivisten aus mehreren Ländern gleichzeitig, die sich für dasselbe Thema einsetzten. Wurde der Preis für Friedensbemühungen in einem bestimmten Konflikt vergeben, erhielten Vertreter beider Seiten eine Auszeichnung.

Nicht so in Kolumbien. Dabei ist Santos keineswegs ein Politiker, der sich zeitlebens für Frieden und Aussöhnung einsetzte. Unter seinem Vorgänger Álvaro Uribe war Santos zwischen 2006 und 2009 Verteidigungsminister und damit zuständig für den erbitterten Kampf gegen die Guerilleros. Damals wurden auch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen durch das Militär bekannt. In Santos' Ministerzeit fiel zum Beispiel der Skandal um die Falsos Positivos, falsche Erfolgsmeldungen des Militärs: Soldaten haben wahrscheinlich etwa 3.000 unschuldige Zivilisten getötet und in Farc-Uniformen gesteckt, um sich dafür feiern zu können. Zudem erhielten sie stattliche Kopfprämien. Ecuador verlangte nach einem Bombenangriff der kolumbianischen Streitkräfte gegen ein Farc-Lager in dem Land Santos' Auslieferung.

Friedensnobelpreis - Umstrittene Preisträger Kolumbiens Präsident Santos wurde heute mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Allerdings gibt es an ihm auch Kritik – ebenso wie an früheren Preisträgern.

Der konservative Präsident Uribe erkor Santos 2010 zu seinem Nachfolger – der prompt ankündigte, den harten Kurs fortzuführen, insbesondere in Bezug auf die Farc. Santos hatte immer gute Beziehungen zur Wirtschaft des Landes, stammte aus einer reichen und einflussreichen Familie, studierte unter anderem in Harvard und an der London School of Economics. 2012 dann wandelte er sich zum Friedenspolitiker, der die Aussöhnung mit den linksgerichteten Rebellen suchte. Seitdem setzt sein ehemaliger Förderer Uribe alles in Bewegung, um die Verhandlungen zu stören. Was ihm schließlich auch gelang, bei der Volksabstimmung sprach sich eine knappe Mehrheit gegen den umstrittenen Friedensvertrag aus.

Kraft für die herausfordernde Aufgabe

Hier setzte das Nobelpreiskomitee an. Erstens stärkt es Santos den Rücken, der gegen alle Widerstände auch im eigenen Lager an dem Friedensprozess festhielt und damit seine politische Karriere aufs Spiel gesetzt hat. Der Präsident habe klargestellt, "dass er bis zu seinem letzten Tag im Amt weiter auf Frieden hinarbeiten will", sagte die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Kaci Kullmann Five. "Das Komitee hofft, dass der Friedenspreis ihm Kraft geben wird, diese herausfordernde Aufgabe zu meistern."

Zweitens setzt das Nobelpreiskomitee erneut ein Zeichen für eine bessere Zukunft. "Die Tatsache, dass eine Mehrheit der Wähler 'Nein' zu dem Friedensabkommen gesagt hat, heißt nicht zwingend, dass der Friedensprozess gestorben ist", hieß es in der Preisbegründung. "Das Referendum war keine Abstimmung für oder gegen Frieden." Die Entscheidung für Santos war es sehr wohl.

Nachdem das Referendum gescheitert war, suchte er auch mit den Widersachern in den eigenen Reihen die Aussprache, um sie von dem Friedensvertrag zu überzeugen. Mit der Auszeichnung sollte ihm das deutlich leichter fallen – auch wenn Uribe seiner Regierung nur Minuten nach der Verkündung Heuchelei vorwarf.