Nach dem gescheiterten Referendum in Kolumbien haben die Farc-Guerilla und die Regierung von Präsident Juan Manuel Santos ihre Gespräche wieder aufgenommen. Die Verhandlungsführer beider Seiten kamen am Samstag in der kubanischen Hauptstadt Havanna zusammen. Das Treffen markiere den Beginn eines "konstruktiven Dialogs", schrieb die Regierungsdelegation auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Farc-Chef Timoleón Jiménez sprach von einer "optimistischen Stimmung".

Die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) und die kolumbianische Regierung hatten sich Ende August nach vierjährigen Verhandlungen in Havanna auf ein Friedensabkommen geeinigt. Anfang Oktober stimmten die Kolumbianer in einem Referendum mit einer äußerst knappen Mehrheit von 50,21 Prozent gegen das Abkommen.

Friedensvertrag überarbeiten, Kolumbianer überzeugen

Um doch noch eine Mehrheit für den Frieden zu gewinnen, bemüht sich Santos nun um eine Überarbeitung des Friedensvertrags. Dazu führt er sowohl weitere Verhandlungen mit der Farc als auch mit der Opposition und Vertretern der Zivilgesellschaft.

In der Hauptstadt Bogotá haben Tausende Studenten für die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Regierung und Farc-Rebellen demonstriert. Vor Kurzem war ein Friedensvertrag in einer Volksabstimmung abgelehnt worden, nun herrscht Waffenstillstand.

Im Vergleich zu seinem Amtsvorgänger Álvaro Uribe, der mit Paramilitärs gegen die Farc und etwaige Unterstützer vorging, schlägt Santos seit seiner Wahl im Jahr 2010 moderatere Töne an. Für seine Bemühungen zur Beilegung des jahrzehntelangen Konflikts war Santos der Friedensnobelpreis zugesprochen worden. Ex-Präsident Uribe hat jedoch weiterhin viele Unterstützer in Kolumbien; er rief sie dazu auf gegen das Referendum zu stimmen.



Die Farc griff 1964 im Kampf gegen Großgrundbesitzer und die Regierung erstmals zu den Waffen. In den Konflikt waren neben der Armee auch andere linke Guerillagruppen wie die ELN, rechte Paramilitärs und die Drogenmafia verwickelt. Im Laufe des 52-jährigen Konflikts wurden mehr als 260.000 Menschen getötet, 45.000 Menschen gelten als vermisst. Die kolumbianische Regierung will Ende Oktober auch Verhandlungen mit der zweitgrößten Rebellengruppe ELN beginnen.