Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos will das Nobelpreisgeld den Opfern des Bürgerkriegs in seinem Land spenden. "Der Friedensnobelpreis gehört den Kolumbianern, vor allem jenen, die im Krieg gelitten haben", schrieb der Staatschef am Sonntag auf Twitter. "Mit meiner Familie habe ich entschieden, das Geld den Opfern zu spenden." Das Geld solle Projekten und Stiftungen zugute kommen, die sich um die Opfer kümmerten und für Aussöhnung einsetzten, sagte der Präsident.



Am Freitag war dem kolumbianischen Präsidenten für seine Bemühungen um einen Frieden mit der Guerillaorganisation Farc der Friedensnobelpreis zuerkannt worden. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von acht Millionen Schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert.

Der kolumbianische Präsident hatte in jahrelangen Verhandlungen einen Friedensvertrag mit der Farc-Guerilla ausgehandelt, allerdings war dieser in einer Volksabstimmung mit einer knappen Mehrheit von der Bevölkerung abgelehnt worden. Er kündigte an, für die Umsetzung des Friedensabkommens mit der Farc-Guerilla zu kämpfen: "Wir werden beharrlich sein, wir werden nicht locker lassen, nicht locker lassen, nicht locker lassen und nicht locker lassen, bis wir das Abkommen umsetzen, das unterschrieben wurde."

Santos besuchte am Sonntag die Ortschaft Bojayá im Nordwesten des Landes. In dem Dorf verübten die Farc eines der schwersten Massaker in der Geschichte des jahrzehntelangen Konflikts. Bei Gefechten mit rechten Paramilitärs 2002 detonierte ein Sprengsatz der Rebellen in der Kirche von Bojayá, in der die Dorfbewohner Schutz gesucht hatten. Bei dem Angriff kamen 79 Zivilisten ums Leben, über 100 Menschen wurden verletzt.

Die Farc hatte 1964 im Kampf gegen Großgrundbesitzer und die Regierung zu den Waffen gegriffen. In dem Konflikt waren neben der Armee auch andere linke Guerillagruppen, rechte Paramilitärs und die Drogenmafia verwickelt. Insgesamt wurden in dem mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Gewaltkonflikt mehr als 260.000 Menschen getötet.