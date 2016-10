Bei schweren Luftangriffen russischer Kampfjets auf Rebellengebiete im syrischen Aleppo sind nach Angaben der oppositionsnahen Beobachterstelle für Menschenrechte mindestens 25 Menschen getötet worden. Bewohnern und Rettungskräften zufolge wurden bei den Angriffen und beim Beschuss von nahe gelegenen Dörfern insgesamt 50 Zivilisten getötet. In einem Stadtteil von Aleppo seien eine medizinische Einrichtung und ein Spielplatz getroffen worden.

In der südsyrischen Stadt Daraa trafen Rebellen laut Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur eine Grundschule. Dabei sollen fünf Kinder und ein Erwachsener getötet worden sein. 18 Schüler seien verletzt worden. Die Aufständischen dementierten, dass sie für den Beschuss verantwortlich seien.



Die syrische Armee und das mit ihr verbündete russische Militär hatten die Luftangriffe auf das seit Monaten umkämpfte Aleppo in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben reduziert, um Zivilisten zu ermöglichen, die Rebellengebiete zu verlassen. Auch Aufständische sollen mit leichten Waffen abziehen dürfen.

Unterdessen warf der britische Außenminister Boris Johnson Russland vor, für den Beschuss eines Hilfskonvois am 19. September verantwortlich zu sein. Alle verfügbaren Beweise deuteten darauf hin, sagte Johnson im Parlament. Er rief zu Protesten vor der russischen Botschaft gegen die Militäraktionen Russlands auf, das vor gut einem Jahr an der Seite von Präsident Baschar al-Assad in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen hatte. Die russische Botschaft teilte auf Twitter mit, Russland habe in Syrien Tausende Dörfer befreit und Tausende Tonnen humanitäre Hilfsgüter geliefert.