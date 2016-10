Die oppositionelle Bund der Bauern und Grünen hat überraschend die entscheidende zweite Runde der Parlamentswahl in Litauen gewonnen. Die politisch in der Mitte angesiedelte Partei kann nach Auszählung fast aller Stimmen mit 56 der 141 im Parlament in Vilnius rechnen, teilte die Wahlkommission mit. Dahinter kam die als Favorit gehandelte und ebenfalls oppositionelle konservative Vaterlandsunion mit voraussichtlich 30 Sitzen.

Die Sozialdemokraten von Regierungschef Algirdas Butkevičius verloren die Wahl. Sie kamen auf nur 17 Parlamentssitze.



Bei der ersten Wahlrunde am 9. Oktober waren die Konservativen mit 21,7 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden und waren demnach Favorit für die zweite Runde. Allerdings lagen sie damals nur knapp vor dem Bund der Bauern und Grünen, der 21,5 Prozent erreichte. Die regierenden Sozialdemokraten kamen deutlich abgeschlagen auf 14,4 Prozent. Butkevičius rechnete demnach auch nicht damit, seine Mitte-Links-Koalition in der Regierung halten zu können.

In der ersten Runde waren 70 Mandate nach Parteilisten und nur drei Direktmandate in der Volksvertretung Seimas bestimmt worden. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs standen sozialpolitische Themen. Zudem hatten mehrere Korruptionsskandale für Aufsehen gesorgt.

Im zweiten Wahlgang wurden nun die noch ausstehenden 68 Parlamentssitze bei Stichwahlen als Direktmandate vergeben. Zur Wahl aufgerufen waren mehr als 2,5 Millionen Stimmberechtigten. Nach Angaben der Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung bei knapp 40 Prozent.

Litauen ist der größte und südlichste der drei Baltenstaaten. Im Zuge der verstärkten Nato-Präsenz in Osteuropa wird Deutschland dort im kommenden Jahr ein Nato-Bataillon anführen.