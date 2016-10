Die Parteien der Opposition liegen bei der ersten Runde der Parlamentswahlen in Litauen in Führung. Nach Auszählung von 96 Prozent der Wahlbezirke kommt der Bund der Bauern und Grünen auf 21,9 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission am Montagmorgen in der Hauptstadt Vilnius mit. Die konservative Vaterlandsunion wird mit 21,3 Prozent zweitstärkste Kraft. In der ersten Runde werden etwa die Hälfte der Sitze über Parteilisten besetzt.



Die in einer Dreierkoalition regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Algirdas Butkevičius kommen auf 14,5 Prozent der Stimmen. Von seinen beiden Bündnispartnern schaffte demnach nur einer den Sprung in das Parlament in Vilnius. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,9 Prozent.



Sowohl die Sozialdemokraten als auch die Mitte-links-Koalition aus Grünen und Bauernpartei und der christdemokratische Vaterlandsbund hatten im Wahlkampf versprochen, den Lebensstandard im größten der drei baltischen Staaten zu erhöhen.

Viele der 2,9 Millionen Litauer beklagen, dass seit der Einführung des Euro 2015 zwar die Preise, nicht aber die Löhne gestiegen seien. Das Land, das seit 2004 zur EU zählt, wurde stark von der globalen Wirtschaftskrise getroffen. Es erholt sich zurzeit von einer Rezession.

Die Abstimmung am Sonntag war die erste von zwei Wahlgängen: Die Wähler entschieden zunächst über 70 Sitze im Parlament nach dem Verhältniswahlrecht. In zwei Wochen werden sie dann über 71 Direktmandate in der Volksvertretung Seimas abstimmen.

Litauen ist der größte und südlichste der drei Baltenstaaten. Im Zuge der verstärkten Nato-Präsenz in Osteuropa wird Deutschland dort im kommenden Jahr ein Nato-Bataillon anführen.