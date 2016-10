Der russische Präsident Wladimir Putin hofft angeblich auf einen Zerfall der Europäischen Union (EU). "Ihm wäre es lieber, wenn die EU zerfällt", sagte der russische Oppositionsführer Michail Chodorkowski in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Putin würde den Zerfall der EU begrüßen, weil Russland dann mit jedem Land "einzeln verhandeln und mithilfe der Rechts- und Linksradikalen Einfluss ausüben" könne, sagte Chodorkowski weiter.



In dem Interview spricht der Oppositionsführer auch davon, dass Putin die westlichen Politiker für schwach hält. Eine Ausnahme sei die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Sie ist für Putin eine gefährliche Person", sagte Chodorkowski der ZEIT. Ihm zufolge habe Putin erfolglos versucht, Merkel unter Druck zu setzen.

Russland erlebe eine Übergangszeit, die Wahrscheinlichkeit sei groß, "dass zwischen 2018 und 2024 sehr viele ernst zu nehmende Veränderungen vor sich gehen werden", sagte er weiter. Bei genauer Betrachtung würden laut Chodorkowski nur 15 Prozent der Wähler die russische Regierung aktiv unterstützen. Chodorkowski wolle sich mit seiner Stiftung und seinen Aktivitäten in Russland auf einen politischen Wechsel vorbereiten. "Ich will, dass eine Reservemannschaft entsteht, deren Stunde schlägt, wenn Putin geht", sagte er der ZEIT.

Michail Chodorkowski war in den neunziger Jahren einer der erfolgreichsten Geschäftsleute Russlands. Er überwarf ‎sich mit Präsident Putin, weil er auch politisch Einfluss ausüben wollte. Chodorkowski wurde 2003 verhaftet und verlor große Teile seines Geschäftsimperiums. Er saß bis 2013 im Gefängnis, die längste Zeit davon in Sibirien. Heute lebt er in London.