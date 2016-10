Bei der Präsidentschaftswahl in der früheren Sowjetrepublik Moldau zeichnet sich ein Sieg des prorussischen Kandidaten Igor Dodon ab. Laut dem vorläufigen Ergebnis lag der Chef der Sozialistischen Partei am Sonntagabend mit 51,93 Prozent vorne. Seine größte Konkurrentin, die proeuropäische frühere Weltbank-Ökonomin Maia Sandu, kam nur auf 34,68 Prozent. 68 Prozent waren bereits ausgezählt.



Von den anderen sieben Kandidaten erreichte keiner die Fünf-Prozent-Hürde. Sollte Dodon über 50 Prozent bleiben, ginge er damit als Sieger aus der ersten Wahlrunde hervor. Ansonsten kommt es am 13. November zur Stichwahl.



Die Wahlbeteiligung lag der Wahlkommission zufolge nur bei 48,97 Prozent. Es war die erste Präsidentenwahl des 3,5-Millionen-Einwohner-Landes seit 20 Jahren. Diese galt als Richtungswahl, da in dem Amt die außenpolitische Orientierung des Landes mitgestaltet werden kann.



EU-Assoziierungsabkommen seit 2014

Ein Sieg Dodons würde die prowestliche Regierung des Landes zurückwerfen. Der nun führende Ex-Wirtschaftsminister Dodon, kritisierte die Hinwendung seines Landes zur EU und plädiert für eine strategische Partnerschaft mit Russland. Sandu von der Mitte-rechts-Opposition setzte hingegen auf die europäische Integration.



Moldau ist das ärmste Land Europas. Ähnlich wie die benachbarte Ukraine ist die kleine Republik zerrissen zwischen einer engeren Anbindung an die EU und einer Hinwendung zu Russland. Seit Juli 2014 ist die frühere Sowjetrepublik mit der EU durch ein Assoziierungsabkommen verbunden.

Das Landsteckt seit längerem in einer politischen Krise und wird immer wieder von Korruptionsaffären erschüttert. Vor zwei Jahren war in den Banken Moldaus eine Milliarde Dollar verschwunden, das hatte die Republik in eine tiefe Krise gestürzt. Wochenlang demonstrierten die Moldauer auf den Straßen, in dem Jahr nahmen sechs Ministerpräsidenten ihren Hut. Die Kandidaten beider Lager hatten angekündigt, die Korruption bekämpfen zu wollen.

Die Präsidentschaftswahl wurde nach Angaben der Wahlkommission von mehr als 3.200 einheimischen und 562 internationalen Wahlbeobachtern überprüft.