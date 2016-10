Zum Beginn der zweiten Woche der Großoffensive auf Mossul sind irakische Streitkräfte auf zwei nahe gelegene Dörfer vorgerückt. Eine Sondereinheit nahm Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Tob Sawa nahe Bartella unter Beschuss, ehe sie in das Dorf eindrangen. Das berichten Militärvertreter. Später brachten sie auch ein kleines Dorf im Bezirk Schura südlich von Mossul unter ihre Kontrolle.



Unterdessen forderte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Luftangriff auf eine Moschee in dem Ort Dakuk. Nach Angaben der Gruppe war bei einem Angriff am vergangenen Freitag der Frauenbereich einer schiitischen Moschee ins Visier genommen worden. Mindestens 13 Menschen seien dabei getötet worden. Die Organisation erklärte, dass Einwohner wegen des Ausmaßes der Zerstörung und der wahrgenommenen Flugzeuggeräusche einen Luftangriff vermuteten. Wer dafür verantwortlich sein soll, ist unklar.



Das US-geführte Militärbündnis wies Vorwürfe zurück, den Angriff verübt zu haben. Die Koalition habe "eindeutig ermittelt", dass sie nicht dafür verantwortlich sei, sagte US-Militärsprecher John Dorrian. Die Luftkoalition und das irakische Militär sind die einzigen Konfliktparteien, deren Militärmaschinen über dem Irak fliegen. Der Angriff soll sich während eines großen IS-Überfalls auf die nahegelegene Stadt Kirkuk ereignet haben, mit dem die Terrormiliz die irakischen Kräfte und ihre Verbündeten von der Großoperation auf Mossul ablenken wollte.



Wie in Kirkuk startete der IS zuletzt auch einen Angriff in der westirakischen Stadt Rutba. Doch sei eine "bedeutende" Zahl an IS-Kämpfern getötet worden, sagte Dorrian. Der irakische Militärsprecher Jahja Rasul sagte, die Situation sei unter Kontrolle.



Dennoch droht dem Bündnis eine Zerreißprobe über die Rolle der Türkei. Seit Beginn der Mossul-Offensive haben türkische Truppen nach Angaben der Regierung in Ankara zahlreiche IS-Kämpfer im Nordirak durch Artilleriebeschuss getötet. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Laurent Fabius, seit Beginn der Operation seien 17 Kämpfer der Terrormiliz auf diese Weise von türkischen Kräften getötet worden. Iraks Regierungschef Haidar al-Abadi wies den Einsatz türkischer Truppen jedoch als falsch zurück.



Streit über Beteiligung der Türkei

Bereits am Wochenende hatte es Streit über die Beteiligung der Türkei an der Mossul-Offensive gegeben. Die irakische Regierung lehnt einen Einsatz türkischer Truppen ab. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hatte zuvor gesagt, dass türkische Truppen auf Bitten kurdischer Peschmerga-Kämpfer Artillerie- und Panzerfeuer eingesetzt hätten.

Kurdische Peschmerga-Kämpfer schlugen unterdessen nach eigenen Angaben einen Gegenangriff der IS-Extremisten nahe Sindschar zurück. Demnach hatten die Dschihadisten versucht, mit mehreren mit Sprengstoff beladenen Autos die Truppen anzugreifen. Die Attacke habe aber gestoppt werden können. Südlich von Mossul berichtete das irakische Militär davon, rund 200 Familien befreit zu haben, die von der Terrormiliz festgehalten worden seien.



Experten erwarten, dass der Kampf um Mossul Wochen oder auch Monate dauern könnte. Irakische Soldaten wollen die Stadt zusammen mit kurdischen Kämpfern und anderen Kräften vom IS zurückerobern. Mossul gilt als letzte vom IS kontrollierte Großstadt im Irak.