Endlich geht es dem "Islamischen Staat" an den Kragen – überall im Umland von Mossul verbreiten die Angreifer diese Siegeseuphorie. Kommandanten sonnen sich in ersten Erfolgen. Beim Treffen der internationalen Anti-Terror-Koalition in Paris nahmen die Teilnehmer sogar schon die zweite wichtige Stadt des IS ins Visier: Rakka, Die Tage des "Islamischen Kalifats" sind gezählt, hieß die Botschaft aus der französischen Hauptstadt.

Nur einer fehlte in der illustren Kriegsrunde: der Irak, das Land, auf dessen Boden sich das ganze Drama in den kommenden Wochen und Monaten abspielen wird.

Noch nie musste eine so große Stadt aus den Händen von Dschihadisten zurückerobert werden. Alle bisherigen Erfahrungen im Irak legen nahe, dass Mossul schon bald in Flammen stehen und seinen Einwohnern ein schreckliches Schicksal drohen könnte. Seit Wochen warnen die Vereinten Nationen vor Hunderttausenden Flüchtlingen und appellieren an das Verantwortungsgefühl der Kriegsplaner – bisher vergeblich. Die Vorbereitungen zur Notaufnahme sind absolut unzureichend, während der Winter mit seinen eisigen Temperaturen naht.

Dabei könnte sich in Mossul das nationale Schicksal des Iraks entscheiden. Kann es gelingen, mit der Rückeroberung der Stadt das Zweistromland wieder stärker zu einen und auf den Weg eines friedlichen Zusammenlebens zurückzuführen? Oder wird die Operation Mossul den Zerfall des Iraks endgültig besiegeln? Die schiitisch dominierte Zentralregierung in Bagdad jedenfalls hat keine Strategie, die entfremdete sunnitische Minderheit wieder in das politische Geschehen des Landes einzubinden. Die Reform des eigenen korrupten Regierungsapparates kommt nicht voran.

Stattdessen gelten die Bewohner Mossuls bei vielen politisch Verantwortlichen als IS-Komplizen oder zumindest als Sympathisanten. Und es fehlt – wie zuvor in Ramadi und Falludschah – das Geld, mögliche Kriegszerstörungen zu beseitigen und der zweitgrößten Metropole eine jahrelange Agonie zu ersparen.

Abgesehen davon hat das IS-Kalifat die jahrhundertealte multikulturelle Textur der Stadt von religiösen und ethnischen Gruppen heillos zerrüttet. Die Zwietracht vor Ort scheint unüberbrückbar, das Misstrauen sitzt tief – egal ob zwischen sunnitischen und schiitischen Arabern, Kurden, Christen, Jesiden oder Turkmenen. So bewegend in den letzten Tagen die ersten Glockentöne nach der Rückeroberung christlicher Dörfer in der Ninive-Ebene waren, so unvorstellbar scheint, wie die verschiedenen Volksgruppen künftig wieder als Nachbarn zusammenleben sollen.

Obendrein bringen sich auch die regionalen Kontrahenten in Position, um schon vor der Schlacht möglichst viel von der Mossul-Beute für sich zu reklamieren. Die nordirakischen Kurden schielen auf ihre Unabhängigkeit und wollen weitere Machtpflöcke einschlagen. Die umstrittene Schwesterstadt Kirkuk haben sie im Zuge der IS-Wirren vor zwei Jahren bereits unter ihre Kontrolle gebracht, jetzt tragen ihnen Minderheiten wie die Christen und Jesiden auch die Herrschaft über die Ninive-Ebene von Mossul an.

Die Türken haben ein Auge auf Mossul geworfen, weil sie die Stadt vor hundert Jahren in den postosmanischen Turbulenzen nicht für sich reklamieren konnten. Und die sunnitischen Araber wollen ihre Stadt ausbauen zu einer möglichst autonomen Machtbasis, in der nach dem Ende der IS-Tyrannei die verhasste schiitische Zentralregierung praktisch nichts zu sagen hat.

Und so dürfte der Irak nach einem Zusammenbruch des sogenannten Kalifats wieder zurückfallen in die Zeit vor dem IS. Die inneren Probleme, die den Dschihadisten vor zwei Jahren ihre blitzartigen Erfolge erlaubten, kehren mit voller Wucht zurück. Und sie könnten sich dann als noch vertrackter und unlösbarer erweisen.