Vierter Stopp: Cincinnati: 290.000 Einwohner. Weiße Protestanten: 24 Prozent, Katholiken: 21 Prozent. Muslime im Großraum Cincinnati mit zwei Millionen Einwohnern: 25.000 bis 35.000. Donald Trump führt laut einer aktuellen Umfrage in Ohio mit 53 Prozent vor Hillary Clinton mit 47 Prozent. Noch sieben Tage bis zur Wahl. Lesen Sie alle Teile der Serie hier.

Halb fünf, Feierabend. Aus den Fahrstühlen des Bürogebäudes in Downtown Cincinnati strömen Männer in farblosen Anzügen und Frauen in hochgeschlossenen Kostümen, US-amerikanische Berufsuniformen. Auf 29 Stockwerken halten die Fahrstühle, um diese Zeit sind sie voll. Roula Allouch ist die einzige in der Menge, die ein Kopftuch trägt. Der Sicherheitsmann in der Lobby nickt ihr freundlich zu, er kennt sie. Im Café gegenüber kann das schon ganz anders sein.

Dort gehen die meisten Gäste selbstverständlich davon aus, dass Allouch Englisch mit Akzent spricht. Doch die 36-Jährige ist in Kentucky geboren und aufgewachsen, wer ganz genau hinhört, hört in einigen Vokalen die Sprachfärbung der Südstaaten.

"Ich bin ein amerikanisches Mädchen aus Kentucky und zufällig trage ich ein Kopftuch." So beschreibt sich Allouch selbst. Aber sie weiß es besser. Das Kopftuch ist nicht allein Ausdruck ihres Glaubens, es ist ein politisches Statement. Seit ein paar Monaten mehr als jemals zuvor. Seit Donald Trump mit aggressiver Rhetorik Stimmung gegen Muslime im Land macht, ist die Situation angespannt. "Es gibt ganz klar mehr Angriffe auf die muslimische Gemeinde", sagt Allouch. Sie arbeitet in ihrer Freizeit für CAIR, dem Council on American-Islamic Relations, einer Nichtregierungsorganisation, die für ein positives Islambild wirbt und gegen Diskriminierung und Hassverbrechen vorgeht.

Seit Allouch in Kentucky Jura studiert hat, engagiert sie sich bei CAIR, vor drei Jahren ist sie auf nationaler Ebene in die Führungsriege aufgestiegen. Es ist immer noch ein freiwilliges Engagement, die Stunden, die sie investiert, zählt sie nicht. Sie wägt jedes Wort genau ab, bevor sie spricht, alles ist in diesen Zeiten politisch. CAIR wurde in der Vergangenheit Nähe zur Hamas vorgeworfen. Eine Verleumdungskampagne, sagt Allouch, man arbeite sowohl mit FBI als auch Justizministerium eng zusammen.



Als Non-Profit-Organisation spricht sich CAIR nicht für einzelne Kandidaten aus, äußert sich lediglich zu Themen, die den Islam und Muslime betreffen. Seit Trump Präsident werden will, haben die Aktivisten häufiger etwas zu sagen. "Die Leute fühlen sich auf einmal berechtigt, ihrem Hass, den sie schon immer in sich getragen haben, Taten folgen zu lassen."



Persönlich hofft Allouch am 8. November auf Hillary Clinton und darauf, dass Amerika danach zu einem Dialog zurückfinden kann. Nicht nur über die Muslime im Land. Diskriminierungen gegen Afroamerikaner, Homosexuelle, alles sei am Ende miteinander verbunden. "Wir als Nation haben eine Menge Arbeit vor uns, um diese Kluft zu schließen."

Allouch weigert sich, negativ zu denken oder wütend zu werden über all das, was sie von anderen Muslimen im Land hört und was ihr selbst immer wieder passiert. Sie will daran glauben, dass ihr Land das schaffen kann.