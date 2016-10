Die türkische Regierung lässt trotz anders lautender Zusagen einen weiteren Bundestagsabgeordneten nicht auf den Nato-Stützpunkt Incirlik reisen. Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Jan van Aken, habe das Auswärtige Amt bereits am 12. Oktober über sein Vorhaben informiert, zu den dort stationierten Bundeswehrsoldaten zu reisen, berichtete die Welt am Sonntag. Bislang hätten die türkischen Behörden aber nicht reagiert. "Auch eine Nachfrage von mir am Mittwoch beim Auswärtigen Amt hat nichts ergeben", sagte van Aken der Zeitung.

Sollte es wieder ein Besuchsverbot geben, dürfe das ausgeweitete Mandat für den Bundeswehreinsatz gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) von der Türkei aus nicht verabschiedet werden, sagte van Aken. Der Bundestag soll im November über das Mandat entscheiden.

Nach der Armenien-Resolution des Bundestags hatte die Türkei monatelang den Besuch deutscher Abgeordneter in Incirlik ohne Begründung verweigert. Erst nachdem die Regierung die Resolution als nicht rechtlich bindend bezeichnet hatte, konnte Anfang Oktober wieder eine Delegation des Verteidigungsausschusses zu den etwa 250 deutschen Soldaten in Incirlik reisen.



Mandatsverlängerung in Gefahr

Abgeordnete hatten gesagt, der Besuch dürfe kein Einzelfall bleiben, ansonsten sei die Mandatsverlängerung im Bundestag in Gefahr. Dies bekräftigte nun die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger. Es sei absolut inakzeptabel, wenn der Besuch des Verteidigungsausschusses eine Ausnahmeveranstaltung gewesen sei und die türkische Regierung nun "nur die ihr genehmen Abgeordneten" einreisen lasse, sagte sie der Welt am Sonntag.

Von Incirlik aus starten deutsche Tornadojets zu Aufklärungsflügen über Syrien und den Irak. Zudem versorgt ein deutsches Tankflugzeug die Jets von Bundeswehr und Verbündeten in der Luft. Künftig sollen deutsche Soldaten auch in Awacs-Aufklärungsflugzeugen der Nato eingesetzt werden, die im internationalen Luftraum über dem Mittelmeer Erkenntnisse zur Lage im Kampf gegen den IS sammeln. Die Maschinen werden vom südtürkischen Stützpunkt Konya aus starten.