Der zurückgetretene Chef der rechtspopulistischen Ukip-Partei in Großbritannien, Nigel Farage, will übergangsweise wieder die Führung der Partei übernehmen. Das sagte Farage der BBC am Mittwoch, nachdem bekannt geworden war, dass seine Nachfolgerin Diane James das Amt nach nur 18 Tagen wieder abgeben will. "Ich habe heute Morgen mit der Wahlkommission gesprochen und ich bin technisch gesehen immer noch Chef der Partei", sagte Farage.

Widerspruch kam vom Ukip-Vorsitzenden in Wales, Neil Hamilton, der ebenfalls als vorläufiger Parteichef gehandelt wurde. Hamilton sagte der BBC, er zweifele daran, dass die Parteiführung automatisch wieder an Farage zurückfalle. Es sei Aufgabe des Vorstands, einen Interimschef zu berufen.

Diane James hatte ihren Rücktritt damit begründet, dass sie weder die "nötige Autorität" noch die "vollständige Unterstützung" ihrer Kollegen im Europaparlament und in der Partei habe, um notwendige Veränderungen auf den Weg zu bringe. Sie gebe den Parteivorsitz aus "privaten und professionellen Gründen" ab.

James war erst am 16. September von den Parteimitgliedern zur Nachfolgerin von Farage gewählt worden. Die 56-Jährige, die früher in der Pharmaindustrie tätig war und seit 2014 im Europaparlament sitzt, war die erste Frau an der Spitze der Anti-Einwanderungspartei.