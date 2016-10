Warum die Söldner von Boko Haram ihr Dorf attackiert haben, weiß Aisha Hamza nicht. Sie weiß auch nicht, wann es für ihre Familie wieder sicher genug sein wird, dorthin zurückzukehren.



Die junge Nigerianerin aus dem vom Krieg verwüsteten Nordosten des Landes weiß nur eines: Dass Mustafa, ihr zweijähriger Sohn, unterernährt ist und ohne medizinische Hilfe gestorben wäre. "Wir haben nicht genügend Essen in den Camps", sagt sie und hält Mustafas Hand, während er im Stabilisierungszentrum des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) in Biu eine Bluttransfusion erhält.



Aisha und Mustafa sind erst kürzlich im Zentrum des Roten Kreuzes angekommen. Davor hatten sie eineinhalb Jahre lang im nahegelegenen Ort Damboa in einem Notlager für Vertriebene gelebt, nachdem sie vor den Kämpfern von Boko Haram geflohen waren.



Hilfsgüter können nicht zugestellt werden

Mustafa hat Glück gehabt. Vor wenigen Monaten hat das IKRK das Stabilisierungszentrum für unterernährte Kinder in Biu eröffnet. Seitdem sind Hunderte junge Patienten und ihre Mütter behandelt worden. Doch in der kurzen Zeit seit der Inbetriebnahme des Zentrums seien schon mehrfach die Blutreserven aufgebraucht gewesen, sagt die Krankenschwester Usman Ali. Viele kleine Patienten seien deshalb an Blutarmut gestorben, da sie, anders als Mustafa, keine Bluttransfusionen erhalten konnten.



Vielen Hunderttausenden Menschen im Nordosten von Nigeria geht es noch schlechter als Aisha und Mustafa, denn die humanitäre Krise verschärft sich zusehends. Seit die islamistische Terrorgruppe Boko Haram 2009 ihren brutalen Aufstand begann, waren die Menschen in der verarmten Region ihrem Terror ausgesetzt. Eine Militäroffensive im vergangenen Jahr hat Boko Haram zwar in die Defensive gezwungen, der nigerianischen Armee gelang es, Territorium zurückzugewinnen.



Doch nachdem der abgelegene Nordosten nach Jahren des Konflikts wieder zugänglich ist, warnen Hilfsorganisationen vor einer Tragödie. Denn es scheint, dass mehr Nigerianer durch die humanitäre Notlage sterben könnten, als durch die Islamisten getötet wurden, die diese Krise ausgelöst hatten.

65.000 Menschen droht der Hungertod

Nigeria ist mit 186 Millionen Einwohnern Afrikas bevölkerungsreichstes Land und unbestritten der Gigant des Kontinents. Doch leiden hier fast genau so viele Menschen an Unterernährung, wurden vertrieben und sind abhängig von Hilfe, wie im Südsudan – dem jüngsten Staat der Erde und Empfänger von Hilfsgeldern in Höhe von Hunderten Millionen US-Dollar durch die westliche Staatengemeinschaft. "Die Lage der Menschen ist desaströs", sagt Kashim Shettima, der Gouverneur des Bundesstaates Borno, dem Epizentrum der Krise. "Dutzende Frauen und Kinder sind kurz davor zu sterben."



Die Vereinten Nationen schätzen, dass 65.000 Menschen vor dem Hungertod stehen. Die Sterblichkeitsrate von unterernährten Kindern in der Provinzhauptstadt Maiduguri ist hoch. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und die nigerianische Regierung fürchten, dass eine Hungersnot auch in Orten ausbrechen könnte, die sie nicht erreichen können.