Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat in der Region um die nordirakische Stadt Kirkuk mehrere Ziele angegriffen und zahlreiche Menschen getötet. Augenzeugen berichteten von Dschihadistengruppen mit Granaten und Schusswaffen in mehreren Vierteln der eigentlich von kurdischen Kämpfern kontrollierten Stadt.

Drei Selbstmordattentäter griffen außerdem ein Kraftwerk in Dibis bei Kirkuk an, sagte der Bürgermeister Abdullah Nur al-Din. Bei anschließenden Gefechten mit Sicherheitskräften sei ein Angreifer getötet worden, die beiden anderen hätten sich selbst in die Luft gesprengt. Insgesamt seien 19 Menschen gestorben.

In mehreren Vierteln der nordirakischen Stadt Kirkuk seien Dutzende bewaffnete Islamisten mit Granaten und Schusswaffel aufgetaucht, dies berichteten Augenzeugen und ein AFP-Korrespondent. In der Stadt attackierten mehrere Kämpfer des IS mit Sprengstoffwesten öffentliche Gebäude, teilten Sicherheitskräfte mit. Schläferzellen der Extremisten hätten am Morgen in Kirkuk mehrere Stationen von Sicherheitskräften und andere Gebäude gestürmt, sagte Provinzgouverneur Nadschim al-Din Karim. Ein Polizeioffizier sagte, Sicherheitskräfte hätten die IS-Kämpfer in zahlreiche Gebäuden und Straßen umstellt. Die Kämpfe gingen weiter. Neun Extremisten seien bislang getötet worden. Anwohner berichteten, Explosionen und Schüssen seien zu hören gewesen.

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich über ihre Nachrichtenagentur Amak zu den Angriffen. Die Anschläge könnten eine Reaktion auf die offensive einer Allianz um die irakische Armee auf Mossul sein. Die Großstadt ist die letzte Bastion der Miliz im Irak. Kirkuk und das Umland wird von kurdischen Peschmerga-Kämpfern kontrolliert.

Gouverneur Karim sagte einem kurdischen Fernsehsender, die Extremisten hätten keine Verwaltungsgebäude eingenommen. Rohöl-Förderanlagen und die Stromversorgung seien verschont geblieben.



Kirkuk liegt 240 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad und wird sowohl von der irakischen Zentralregierung als auch von der Regierung der weitgehend autonomen Kurdenregion beansprucht. Nach dem Eroberungszug des IS im Jahr 2014 setzten sich kurdische Truppen Kirkuk fest. Laut eigener Aussage wollen sie die Stadt vor dem IS schützen. Die Zentralregierung in Bagdad sah die Einnahme der Stadt aber als Versuch, Kirkuk in die autonome Kurdenregion im Nordirak einzugliedern.

Irak - Koalition rückt Richtung Mossul vor Irakische und kurdische Streitkräfte sind weiter Richtung Mossul vorgerückt. 20 Dörfer um die Millionenstadt seien erobert worden, hieß es vonseiten der Peschmerga.

Der IS gerät im Irak immer weiter unter Druck. Lange Zeit finanzierte sich die Terrormiliz vor allem über das Ölgeschäft; durch Gebietsverluste schwinden die Einnahmen. Am Montag hatten die irakische Armee, kurdische Peschmerga-Kämpfer und lokale sunnitische Milizen ihre lang erwartete Offensive auf Mossul begonnen. Die Streitkräfte rücken seitdem aus drei Richtungen auf Mossul vor.



Im Zuge der Offensive sind nach UN-Angaben bereits mehr als 5.600 Menschen vertrieben worden. 3.700 von ihnen hätten allein am Mittwoch die Flucht ergriffen, sagte ein Sprecher des UN-Generalsekretärs. Die Betroffenen würden von humanitären Helfern unterstützt.

Diplomaten aus dem Irak, den USA und knapp 20 weiteren Staaten haben in der französischen Hauptstadt über die Zeit nach dem Ende der Mossul-Offensive gesprochen. Einigkeit herrschte darüber, dass Zivilisten besonders geschützt werden müssen. Nach Mossul sollen weitere Offensiven gegen IS-Hochburgen im Irak und Syrien vorbereitet werden, außerdem wolle man verhindern, dass die Islamisten auf andere Städte ausweichen.