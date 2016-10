Der pakistanische Journalist Cyril Almeida darf das Land nicht verlassen, weil er über einen angeblichen Konflikt zwischen Regierung und Militär berichtet hatte. Die Behörden hätten ihn informiert, dass er auf der Ausreisekontrollliste (ECL) stehe, schrieb Almeida am Montag auf Twitter. Laut Guardian ist Almeida einer der angesehensten Journalisten Pakistans. Er arbeitet als Reporter und Kolumnist bei der englischsprachigen Zeitung Dawn.

In einer Titelgeschichte für Dawn hatte Almeida geschrieben, es gebe einen "dramatischen" Konflikt zwischen dem Premierminister Nawaz Sharif und dem Chef des militärischen Geheimdienstes Inter-Services Intelligence (ISI), Rizwan Akhtar. Laut Dawn verlangte Premierminister Sharif von Akhtar, gegen drei militante islamische Organisationen vorzugehen. Sharif soll dem Chef des Geheimdienstes gesagt haben, eine internationale Isolation Pakistans könne nur durch ein entschiedenes Vorgehen gegen diese Terrorgruppen vermieden werden. Almeida berief sich auf namentlich nicht genannte Zeugen des Streits.

Die Regierung wies Almeidas Bericht über den Konflikt als "erfunden" zurück. Er untergrabe "wesentliche nationale Interessen", gegen die Urheber werde man vorgehen, teilte das Büro von Premierminister Sharif mit. Auf der Ausreisekontrollliste, auf der Almeida nun steht, führt Pakistans Grenzschutz die Namen von Kriminellen, die bei einem Ausreiseversuch gestoppt werden sollen.

Indien und die USA beschuldigen den pakistanischen militärischen Geheimdienst ISI seit langem, die drei militanten Islamistengruppen, um die es in dem Konflikt gehe, heimlich zu unterstützen. Pakistans Regierungschef Sharif soll kein Befürworter der Strategie sein, jedoch Schwierigkeiten haben, sich gegen das mächtige Militär durchzusetzen. Jaish-e-Mohammad (JeM) und Lashkar-e-Taiba (LeT) sind dschihadistische Gruppen, die von Pakistan aus gegen Indien kämpfen, besonders in der von Pakistan und Indien beanspruchten Region Kaschmir. Haqqani ist ein Netzwerk islamistischer Terrormilizen in Pakistan mit engen Verbindungen zu den afghanischen Taliban. Haqqani soll für eine Reihe tödlicher Angriffe auf afghanische Regierungstruppen und Einheiten der Nato in Afghanistan verantwortlich sein.