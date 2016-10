Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat das Rätselraten über seine neue USA-Kritik beendet. Am Mittwoch hatte er auf einem Wirtschaftsforum in Peking eine wirtschaftliche und militärische Trennung von den USA angekündigt. Am Freitagabend räumte er in einer Rede ein, damit habe er nicht den Abbruch der Beziehungen zu dem Land gemeint. Gleichwohl bekräftigte er indes, dass er "in diesen Leben" nie nach Amerika reisen werde.

Duterte geht seit seinem Amtsantritt im Juni auf Distanz zu den USA. So beleidigte er Barack Obama als "Hurensohn", nachdem dieser Dutertes Plan kritisiert hatte drei Millionen Drogenabhängige und Dealer umzubringen – ein Plan, mit dem Duterte bereits begonnen hat und für den er nach eigener Aussage den Holocaust zum Vorbild nimmt.

Philippinen - Duterte beschimpft Obama US-Präsident Obama solle sich zur Hölle scheren, sagte der philippinische Präsident Duterte. Grund für die Beschimpfung ist die Weigerung der USA, weiter Waffen an die Philippinen zu liefern.

Bei der Rede in seiner Heimatstadt Davao sagte Duterte weiter: "Wenn man Abbruch der Beziehungen sagt, kappt man die diplomatischen Verbindungen. Das kann ich nicht. Warum? Es ist im besten Interesse meines Landes, dass wir diese Beziehung aufrechterhalten." Die Filipinos seien zudem gegen einen Bruch mit den USA. Er wolle lediglich aufhören, seine Außenpolitik eng an den USA zu orientieren und sich verstärkt China zuwenden, erklärte Duterte.

Annäherung an den Gegner, Bruch mit dem Verbündeten

Eigentlich sind die Philippinen und die USA Verbündete. So traten sie im Streit um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer in der Vergangenheit gemeinsam gegen China auf, das trotz des Urteils eines UN-Schiedsgerichtshofes auf seinem Anspruch beharrt. Bei seinem Staatsbesuch in Peking erklärte Duterte nun, sein Land und China verständigten sich über eine Lösung in dem Konflikt.

Der diplomatische Richtungswechsel hat Rodrigo Duterte im eigenen Land Kritik eingebracht. Ex-Außenminister Albert del Rosario, der mit Erfolg ein internationales Schiedsverfahren gegen China in dem Territorialstreit initiiert hatte, bezeichnete den neuen Kurs als "nationale Tragödie."