Die russische Regierung hat die Vorwürfe der USA, wonach russische Hacker Organisationen der Demokratischen Partei angegriffen hätten, zurückgewiesen. Die Anschuldigungen seien haltlos, teilte das russische Außenministerium mit. Die US-Regierung schüre eine "beispiellose antirussische Hysterie", heißt es in der Mitteilung.

Das Hochschaukeln von Emotionen bezüglich russischer Hacker werde im US-Wahlkampf eingesetzt und auch die derzeitige US-Regierung sei schmutzigen Tricks nicht abgeneigt, sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Riabkow. Russland biete sich den USA erneut an, sich beim Kampf gegen Cyberkriminalität abzustimmen, wird Riabkow auf der Internetseite des Ministeriums zitiert.



Am Freitagabend hatte die US-Regierung offiziell erklärt, Russland habe die Angriffe auf politische Institutionen und Organisationen der USA gesteuert. Diese Diebstähle und Offenlegungen seien dazu bestimmt, die Anfang November anstehende US-Präsidentschaftswahl zu stören, in der Hillary Clinton für die Demokraten gegen den Republikaner Donald Trump antritt.



Die Enthüllungen durch WikiLeaks und andere Websites stünden "im Einklang mit den Methoden und Motivationen Russlands", hieß es in der Erklärung. Russland habe "ähnliche Taktiken und Techniken eingesetzt, um die öffentliche Meinung in Europa und Eurasien zu beeinflussen". Und weiter: "Diese Diebstähle und Enthüllungen zielen auf Einmischung in den US-Wahlprozess ab. Wir glauben auf der Basis des Ausmaßes dieser Bestrebungen, dass nur Russlands ranghöchste Beamte diese Aktivitäten genehmigt haben können."



In den USA wurde schon lange über Hackeraktivitäten, die von der russischen Regierung gesteuert werden, spekuliert. Bei der Veröffentlichung von WikiLeaks waren auch E-Mails von Clinton dabei. Ihr republikanischer Gegner, Donald Trump, forderte daraufhin, die russischen Hacker sollten weitere E-Mails der Demokratin veröffentlichen.



Das US-Heimatschutzministerium hatte Anfang des Monats erklärt, die elektronischen Wahlsysteme zahlreicher Bundesstaaten seien von Hackern ausgespäht worden. Die offene Beschuldigung der russischen Regierung durch die USA wurde als weiteres Zeichen für die verschärfte Tonlage zwischen beiden Ländern gewertet.