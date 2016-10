Eine weitere Frau beschuldigt Donald Trump, sie sexuell belästigt zu haben. Summer Zervos, eine Teilnehmerin von Trumps ehemaliger Fernsehshow "The Apprentice" und selbst Republikanerin, erklärte, er habe versucht, sie gegen ihren Willen zu küssen und ihre Brüste gegrapscht. Dies wäre bei einem Treffen 2007 im Beverly Hills Hotel geschehen, als die beiden sich getroffen hatten, um über Zervos' Karriereaussichten zu sprechen. Das berichtete die New York Times. Zervos habe ein Geschäftsessen erwartet, wurde dann aber zu Trumps privaten Bungalow gelockt, wo er versucht hätte, sie zu verführen. Sie hätte seine Avancen abgewehrt und das Meeting wäre weitergegangen.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat bestreitet dies vehement. "Das ist alles frei erfunden", sagte er am Freitag bei einer Wahlkundgebung im umkämpften Bundesstaat North Carolina. Die Vorwürfe seien Teil einer Verschwörung gegen ihn. "Es ist ein einzige, große, hässliche Lüge." Laut New York Times wollte sich sein Wahlkampfteam zu dem Vorwurf bisher nicht äußern.

Im Rahmen immer weiterer Beschuldigungen von Frauen, die angeben, von Trump sexuell belästigt worden zu sein, wenden sich immer mehr Republikaner von ihrem Kandidaten ab.

Der ranghöchste Parteipolitiker, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Paul Ryan, hielt eine Wahlkampfrede, in der er vollständig auf die Nennung des Präsidentschaftskandidaten Trump verzichtete. Ryan konzentrierte sich vollkommen auf Fortschritte im Rennen um Sitze im Senat und im Abgeordnetenhaus. Zum Präsidentschaftswahlkampf machte er keine Aussagen. Ryan hatte zuvor am Montag erklärt, er werde Trump nicht mehr unterstützen.

Es war ein Video aufgetaucht, in dem obszöne Äußerungen Trumps zu hören sind. In der Zwischenzeit gingen zahlreiche Frauen an die Öffentlichkeit, die angeben, Trump habe sie sexuell belästigt.