Die Europäische Union (EU) will einen Nothilfekonvoi in den Osten der syrischen Stadt Aleppo bringen. Die Nothilfeinitiative soll gewährleisten, dass Hilfsorganisationen ihre Einsätze beginnen können und Zivilisten geschützt werden, teilten die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, mit. Die Vereinten Nationen (UN) seien ebenfalls an der Hilfslieferung beteiligt.



Ein Hilfskonvoi steht nach Angaben der EU im westlichen Teil von Aleppo bereit. Er soll medizinische Güter, Wasser und Lebensmittel in den Ostteil der Stadt liefern. Der Konvoi könne bis zu 130.000 Menschen versorgen, teilte die EU mit. Gleichzeitig sollen Kranke und Verletzte aus dem Osten Aleppos evakuiert werden, insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen.



Die EU rief die Konfliktparteien dazu auf, die nötigen Schritte zu ermöglichen und kündigte an, man werde "in den nächsten Stunden und Tagen" intensiv darauf hinarbeiten. Die Durchführung solle allein bei humanitären Organisationen liegen. Evakuierungen aus medizinischen Gründen auch aus anderen belagerten Gebieten müssten ermöglicht werden, forderten die EU-Vertreter. Die EU sei bereit, falls nötig auch eine Behandlung von Menschen in Europa zu ermöglichen. Zudem kündigten sie ein Hilfspaket im Umfang von 25 Millionen Euro an.



Aleppo hat in den vergangenen Tagen die heftigsten Kämpfe und Luftangriffe seit Beginn des Krieges vor fünf Jahren erlebt. Nach zahlreichen russischen Luftangriffen in der Nacht zum Sonntag hat die syrische Armee ihren Vormarsch in die Stadt fortgesetzt. Die Regierungstruppen seien mit Unterstützung der russischen Luftwaffe bis an die Grenze des von Rebellen kontrollierten nördlichen Viertels Al-Halak vorgestoßen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Das UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) setzte sich dafür ein, wenigstens Kranke und Verletzte in Sicherheit zu bringen.

USA droht mit Gesprächsabbruch

Deutschland und die USA verurteilten die russischen Bombardements und die USA drohten mit dem Abbruch der Gespräche über eine erneute Waffenruhe in Syrien. Es sei irrational, einfach herumzusitzen und zu versuchen, die Dinge ernst zu nehmen, sagte US-Außenminister John Kerry. "Dies ist einer der Momente, in denen wir Alternativen verfolgen müssen."

Die USA und Russland hatten zwischenzeitlich einen Waffenstillstand in Syrien ausgehandelt. Während der Waffenruhe sollten die Menschen in Aleppo von UN-Hilfskonvois unterstützt werden. Ein Hilfskonvoi der UN wurde bombardiert, bei dem Angriff waren etwa 20 Menschen getötet worden waren. Nachdem Angriff stellten die Vereinten Nationen die Hilfslieferungen für ein paar Tage ein.